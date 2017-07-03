Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 19:40

Emre Belözoğlu: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

Medipol Başakşehir’ın deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Emre Belözoğlu: “Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”

03 Temmuz 2017 19:40


Medipol Başakşehir’de akşam saatlerindeki antrenmandan önce takımın kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Herkese yeni sezon başarılar dileyen başarılı futbolcu, “İnşallah herkes için sakatsız geçen bir sezon olur. Bizim için değerli bir sene oldu. Kendi gücümüzü fark ettik. Bence büyük başarıya imza attık. Keşke kupa ile sonuçlansaydı. Futbolda bunlar var. Belki bizi bu bizi motive edecektir. En az geçen seneki kadar başarılı bir sezon olur inşallah” diye konuştu.



“Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz”


UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacakları maçın hatırlatılması üzerine Emre, “Daha rakibimiz belli oldu. Çok zorlu rakipler var. İlk turdan sonra daha güçlü takımlar var. Sisteme sadık bir şekilde oynarsak gücümüz var. Yeni katılan arkadaşlarımızda oldu. Daha güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!