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30 Temmuz 2018 18:37

Emre Kaya bu yaz konserden konsere koşuyor

Genç popçu Emre Kaya stüdyosunda yeni şarkı hazırlıklarını sürdürürken, şehir şehir konser maratonuna da yetişmeye çalışıyor.

Emre Kaya bu yaz konserden konsere koşuyor

30 Temmuz 2018 18:37


‘Yapboz’, ‘Esaret’, ‘Teşekkür Ederim’, ‘Toz’ gibi birçok hit şarkıya imza atan ve beste fabrikatörü olarak anılan Emre Kaya, hit şarkılarını konserlerinde sevenleriyle birlikte söylemeye devam ediyor. Hem stüdyosunda yepyeni şarkı hazırlıklarını sürdüren hem de şehir şehir konser takvimine yetişen yakışıklı popçu, bu maratondan ve sevenlerinin yoğun ilgisinden memnun olduğunu dile getirdi.



“Sevenlerime sürprizlerim olacak”


Emre Kaya, 3 Ağustos tarihinde 2’nci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festivali kapsamında Kırşehir‘de sahne almaya hazırlanıyor. “Bu festivalin benim için önemi büyük“ diyen ünlü popçu Emre Kaya, “Sevenlerime sürprizlerim olacak” dedi.




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