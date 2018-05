Sanatçı, aldığı tehditler üzerine savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Bir çok sanatçıya şarkı veren ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emre Kaya hayranlarından ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Aldığı tehditler üzerine harekete geçen genç sanatçı, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Kaya, bir çok kez tehdit aldığını ama hep göz yumduğunu dile getirdi.

“Tutuklama kararı çıkartacağım”

Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunan ünlü şarkıcı Emre Kaya olayla ilgili son olarak şöyle konuştu: “Cihangir Tahir denilen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk Emre Kaya fanı diye her türlü yaptığı terbiyesizliğe her türlü şantajlara her türlü tehditlere göz yumduk fakat artık olay boyut değiştirdi ölümle tehdit alıyoruz bunun cezasını fazlasıyla çekecek bir kaç fan daha var onun yolunda giden bundan sonra ki süreçte olaki bir tehdit alalım hiç beklemeyeceğim direk tutuklatma kararı çıkartacağım.”