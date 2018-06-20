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20 Haziran 2018 11:52

Emre Kaya sahnedeki 5’inci yılını Bodrum’da kutladı

Ünlü şarkıcı Emre Kaya, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Bodrum’da sevenleriyle buluştu.

Emre Kaya sahnedeki 5’inci yılını Bodrum’da kutladı

20 Haziran 2018 11:52

Kaya, aynı zamanda sahnedeki 5’inci yılını kutladı.



’Rüzgar’ single’ı ile büyük beğeni toplayan ünlü popçu Emre Kaya bayramın ikinci günü Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Bayrama özel repertuar hazırlayan Kaya hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneden hayranları ile bayramlaşan ve onlarla selfie çektiren Kaya aynı zamanda sahnedeki 5’inci yılını kutladı. Hayranlarını en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuarla selamlayan ünlü popçu, beklenenin aksine üç saatin üzerinde bir müzik performansı sergileyerek Bodrum’u müziğe boğdu.




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