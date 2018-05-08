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08 Mayıs 2018 16:38

Emre Kaya’dan özel ceket

Ünlü sanatçı Emre Kaya’nın üç ay sürecek olan 45 konserlik turnesi başladı.

Emre Kaya’dan özel ceket

08 Mayıs 2018 16:38

Yaklaşık üç günde bir konser verecek ünlü sanatçı, hem yurt içinde hem de yurt dışında sevenleriyle buluşacak.



Ünlü sanatçı Emre Kaya, üç ay sürecek olan 45 konserlik turnesi MOİ Sahne ile başladı. Organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği etkinlikte, Kaya konseriyle sevenlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. ‘Rüzgar’, ‘Esaret’, ‘Teşekkür Ederim’, ‘Yapboz’ ve ‘Toz’ gibi en sevilen hareketli ve duygusal parçalarıyla unutulmaz bir sahne performansı sergileyen başarılı sanatçı, yaklaşık 2.5 saat sahneden kalırken, şarkılarında dört dansçı eşlik etti. Işık ve ses şovlarıyla desteklediği sahne performansında Kaya’nın giydiği ceket, hayranlarının dikkatini çekti.



İki haftada hazırlandı


Ünlü modacılar Hakan Akkaya ve Gülşah Çubuker’in tasarladığı ceket, üç tasarımcı tarafından iki haftada hazırlanarak, swarovski taşlarla işlendi. Kostümle uyum sağlaması açısından başarılı sanatçıya eşlik eden dört dansçının da kıyafeti aynı özel taşlarla işlendi. Konserinde hiçbir masraftan kaçınmayan Kaya, sahne ve ışık şovlarıyla da hayranlarının hem kulaklarına hem de gözlerine hitap etti.


Üç günde bir konser verecek olan başarılı sanatçı hem yurt içinde hem de yurt dışında sevenleriyle buluşacak.




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