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20 Ağustos 2018 15:39

Emre Kaya’dan tüm hayranlarına fotoğraf sözü

Ünlü popçu Emre Kaya, hayranlarının yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı.

Emre Kaya’dan tüm hayranlarına fotoğraf sözü

20 Ağustos 2018 15:39

Sahneyken sevenlerine fotoğraf çektirme sözü veren Kaya, performansını bitirmesinin ardından sözünü yerine getirdi ve hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.



Ünlü popçu Emre Kaya’yı önceki gün konser verdiği Afyonkarahisar’da Emirdağ Festivali’nde sevenleri yalnız bırakmadı. Kaya, 7’den 70’e herkesin akın ettiği festivalde hayranlarının yoğun isteği üzerine sahneden “İlginize kayıtsız kalamadım sahne sonrası hepinizle fotoğraf çekileceğim” diyerek hayranlarını mutlu etti.



Bunun üzerine sahne sonrası Emre Kaya’nın hayranları uzun kuyruklar oluştururken yaklaşık 2 saate yakın süre kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Yorulmasına rağmen kimseyi geri çevirmeyen popçu ’Onlar benim kıymetlim. Geri çevirmek olmaz” diyerek çok mutlu olduğunu dile getirdi.




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