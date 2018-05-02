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02 Mayıs 2018 10:20

Emre Kaya’nın konser serisi 4 Mayıs’ta başlıyor

Emre Kaya, yaz aylarının yaklaşmasıyla konser serisine başlıyor.

Emre Kaya’nın konser serisi 4 Mayıs’ta başlıyor

02 Mayıs 2018 10:20

4 Mayıs’ta konserlerine başlayacak ünlü sanatçı, şimdiden 45 konserlik anlaşma yaptı.


Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Emre Kaya, yaz aylarının yaklaşmasıyla konser maratonuna başlıyor. Konserlerine 4 Mayıs Cuma günü MOİ Sahne’de başlayacak başarılı sanatçı, en sevilen hareketli ve duygusal parçalarıyla sevenlerine unutulmaz bir konser akşamı yaşatacak. Yaklaşık 2.5 saat sahneden kalacak olan Kaya, ‘Rüzgar’, ‘Esaret’, ‘Teşekkür Ederim’, ‘Yapboz’ ve ‘Toz’ gibi şarkılarını seslendirecek.



45 konserlik anlaşma


Emre Kaya konser maratonunda İstanbul’daki sahnesinin ardından Viyana, Alanya, Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi hem yurt içinde hem de yurt dışındaki şehirlerde hayranlarıyla buluşacak.




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