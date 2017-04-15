Emre Kaya’nın şarkısına ‘yargısız infaz’

Sanatçının hayranları sosyal medyada olaya tepki göstererek ‘yargısız infaz’ olarak değerlendirdi.

Türk pop müziğin ünlü ismi, besteci ve yorumcu Emre Kaya’nın, listelerde üst sıralarda olan ‘Aşk Diye Soludum’ adlı şarkısı, yabancı bir şarkıya benziyor iddiası üzerine, ‘Believe’ tarafından dijital platformlardan kaldırıldı. Sosyal medyada büyük şok ve yankı uyandıran uygulama ‘yargısız infaz’ olarak değerlendirildi. İki kez ‘Yılın en iyi bestecisi’ seçilen Emre Kaya’nın söz ve müziği kendisine ait olan ve geçtiğimiz aylarda müzik marketlerdeki yerini alan son teklisi “Aşk Diye Soludum” ile ilgili orataya atılan atılan iddia sanatının sevenlerini kızdırdı. Selim Çaldıran aranjörlüğünde,bir ayrılık hikayesinin anlatıldığı duygusal şarkıda herkesin kendinden bir şeyler bulması amaçlandı. Dijtal platformlarda dinlenme rekorları kıran eser, sanatçının zirvedeki yerini de taçlandırdı.

‘Yargısız infaz’

Şarkı büyük bir ilgi ve beğeni ile dinlenirken Believ’in, bir yabancı şarkıya benziyor gerekçesiyle şarkıyı dijtal platformlardan kaldırması büyük tepki uyandırdı. Yoğun bir emek sonucu ortaya çıkan ve ünlü sanatçının daha ilk aylardan itibaren ‘hit’ eserleri arasında yerini alan ‘Aşk Diye Soludum’a yapılanlar sosyal medyanın gündemine oturarak yargısız infaz olarak değerlendirildi.

“Yasal yollara başvuracağız”

Sanatçının menajeri Gizem Demir ise, Emre Kaya’nın yıllar önce yazdığı ve ardından uzun bir emek sonucu bestelediği bu esere çalıntı muamelesi yapılmasının “hakaretten” farksız olduğunu söyledi. Gizem Demir, iki kez yılın en iyi bestecisi, yılın en iyi pop sanatçısı, yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı gibi daha birçok prestijli ödüllerin sahibi olan Emre Kaya’ya yapılan haksızlığa onun da sevenlerinin de boyun eğmeyeceğini ifade etti. Gizem Demir, bir eser sahibine kanıtsız, herhangi bir mahkeme kararı olmadan böyle bir haksızlık yapılmasının kabul edilir olmadığını, bu yüzden yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

Emre Kaya’nın isyanı

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Türk müzik sektörü yabancı şirketlerden kurtulmalı. Bir yabancı iddiada bulununca Türkleri harcıyor, üstelik sualsiz sorgusuz olarak harcıyor. Biz önemli bir yabancı sanatçıyı kaldırabilir miyiz? Türk müzik sektörü yabancı dijital dağıtımcılara esir düşmüş durumda. Bu çok acıYazık ” diye tepkisini dile getirdi.

“Emeğim çalındı”

Emre Kaya, eserin hak sahibi olarak hiçbir belge ve mahkeme kararı olmadan emeğinin çalındığını belirterek, “İftiraya uğradım. Bir eser, iddia sahibinin kanıtı olmadan, mahkeme kararı bulunmadan nasıl yayından kaldırılır. Hiçbir gerekçe gösterilmeden eserime ve bana yapılan bu saygısızlık kabul edilemez. Bu saygısızlığı ben asla kabul etmeyeceğim” dedi.

Samsun Demir’in sözleri

Emre Kaya’nın dijitalde dinlenme rekoru kıran şarkısının kaldırılması Doğan Müzik Yapım A.Ş Genel Müdürü Samsun Demir’den de ağır eleştiri aldı. Samsun Demir, twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, "Dijital dağıtım firması Believe’i kamuoyu önünde bu hatasını düzeltmesi için uyarıyorum" İfadelerine yer verdi.

“İddianın kanıtı yok”

Samsun Demir, “Bu işi adam gibi yapın, böyle giderseniz sizinle çalışacak şirket de sanatçı da kalmaz. Türkiye’de hizmet veren bir kuruluş bu tür iddialarda, iddia sahibi iddiasını kanıtlayana kadar objektif olmak zorundadır. Oysa peşin hükümle Emre Kaya’nın şarkısının yasal izinleri sunulmasına rağmen Believe tarafından dijital mecralardan silinmesi kabul edilemez” dedi.

Müzikseverlerin tepkisi

Bu arada, gerek müzik otoriteleri gerekse “Aşk Diye Soludum”u büyük bir hayranlıkla ve zevkle dinleyen müzikseverler, sosyal medya hesaplarından tepkilerini ağır bir şekilde dile getirdiler. Believ’in geri adım atması gerektiğini belirten müzikseverler, “Önce kanıtlasınlar, sonra kaldırsınlar. Bu bir Türk sanatçıya yapılan haksızlıktır. Bugüne kadar hangi yabancı şarkıcının şarkısı belgesiz bir iddia ile dijital platformlardan kaldırıldı. Türk müzikseverler, Emre Kaya’ya sahip çıkmak zorundayız” dediler.