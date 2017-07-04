EMS Mobil Sistemler A.Ş. Ar-Ge merkezi kurdu

Dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği ambulanslar ile tanınan EMS Mobil Sistemler AŞ; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi kurdu.

Şahin: "Sektörümüzde Ar-Ge gücünü kullanmanın gururunu yaşıyoruz"

20’nci yıllarını kutladıklarını ve merkez sayesinde çalışmalarına hız vereceklerini söyleyen EMS Mobil Sistemeler A.Ş. Genel Müdürü Mevlüt Şahin, "Türkiye genelinde 378’inci sektörümüzde ise ilk Ar-Ge merkezi olmanın gururunu yaşıyoruz. Ar-Ge merkezinde daha fonksiyonel ambulanslar ve çeşitli mobil sağlık araçları üretmeyi planlıyoruz. Gerçekleştirilecek projeler yardımıyla katma değeri yüksek teknolojik ürünleri geliştirmeyi; böylece ambulans sektöründe ülkemizi gururla temsil etmeyi istiyoruz" dedi.

Türkiye’nin ambulans üreten ilk firmalarından biri olduklarını ifade eden Şahin, "Biz kendimizi hep gelişim odaklı bir firma olarak tanımladık. Sektörümüzde gerçekleşen yeniliklerin hepsinde ilk adımı atma görevini üstlenmeye çalıştık. Hatta ülkemizde Avrupa standartlarında ambulans üretilmesi ve bunun devlet politikası haline gelmesi için her türlü seferberliği göstermiş firmayız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Şahin, bitirilen her bir projenin; Türkiye’nin gelişmesine, cari açığın azalmasına ve ihracatın artmasına katkıda bulunacağı aşikâr olduğunu belirterek, "Ancak, bütün bunlardan daha önemlisi de ülkemizin değeri olan ambulanslarımız Ar-Ge Merkezinden aldığı güçle dünyanın dört bir yanında can kurtaracaktır" şeklinde konuştu.

İşbilir: "Ar-Ge Merkezimiz ile projelerimize daha sistemsel yaklaşımlar kazandıracağız"

EMS Mobil Sistemler A.Ş. Ar-Ge Merkezi Müdürü Ferit İşbilir, "EMS olarak, köklü bir TÜBİTAK proje geçmişimiz bulunuyor. Firma kültürü olarak, bütün çalışanlarımızla Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Ar-Ge Merkezi projesinin, ülkemizin araştırma geliştirme faaliyetlerinde kaldıraç görevi göreceğini düşünüyoruz. Bizim bu anlamda çalışmalarımızın Ar-Ge merkezi desteğiyle devam etmesi, daha sistematik yaklaşımlar kullanmamızı ve daha aktif olarak proje üretmemize katkı sağlayacak" dedi.

Ar-Ge yolculuğuna yüksek bütçeli altı adet TÜBİTAK projesi, bir adet Kalkınma Ajansı projesi ve yüzlerce orta bütçeli Ar-Ge projesini, başarıyla tamamlamış olmamızın sevincini yaşadıklarını bildiren İşbilir, "Şu anda devam eden birbirinden farklı birçok Ar-Ge projemiz bulunmaktadır. Ar-Ge merkezimizin; devam eden projelerimizin ivedilikle tamamlanmasına ve yeni istihdam oluşturmasına vesile olacağına inanıyoruz. Ar-Ge merkezimiz ile birlikte çok daha fazla ambulans ve mobil sağlık aracı dizaynını ve ambulans ekipmanı çeşitliliğini yüksek teknoloji ve katma değer ile üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.