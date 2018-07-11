Emzirme döneminde beslenme konusunda annelerin bilmesi gerekenler

Medicana Çamlıca Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt, emzirme dönemindeki annelere beslenmeyle ilgili önemli bilgiler verdi. Her anne sütünün kendi bebeğinin ihtiyacı olan içerikle şekillendiğini söyleyen Karakurt, “Sonun yepyeni bir başlangıç olduğu yaklaşık 9 aylık yolculuğun sonuna geldiniz ve artık ailenizin yeni üyesi kucağınızda. Siz bilindik bilinmedik bir sürü şey duyarken bebeğiniz ve sizin için en doğru bilgiler ile annelik yolculuğunuza ışık tutmaya çalışalım. Öncelikle her annenin sütü kendi bebeğinin ihtiyacı olan içerikle şekillenmiş ve bebeğinize özeldir. Bu yüzden ona verebileceğiniz en kıymetli ve en besleyici besin kendi sütünüzdür. Bunu unutmayın ve mümkün oldukça emzirin” dedi.

Kilo vermek isteyen annelerin aslında emzirirken ciddi derecede spor yaptıklarının altını çizen Karakurt, “Emzirerek sadece bebeğinizi beslemekle kalmaz yüksek kalori fazladan harcamakla beraber, meme, yumurtalık ve uterus kanseri, anemi, kemik erimesi gibi hastalıklara karşıda korunmuş olursunuz” diye konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilşah Karakurt emziren annelere şu önerilerde bulundu:

“Her şeyden önce strese girmeyin. Rahatlayın ve bebeğinizi sık sık göğsünüze alın,

Emzirmek sadece bebeği beslemek değil aynı zamanda anne bebek arasında ki en önemli duygusal iletişim yoludur ve siz bebeğiniz emmese dahi göğsünüzde tuttuğunuzda süt yapmayı uyaracak hormonlarınız harekete geçecektir bu yüzden onu göğsünüze sık sık almaktan çekinmeyin,

Bildiğini her şeyi unutun ve su için. Su, süt yapımında en önemli anahtardır,

Rezene, ıhlamur, papatya, kimyon, ısırgan gibi bitki çaylarını ara öğünlerinize ekleyin,

Her emzirmenin ardından 2 bardak su için,

Gaz yapabilecek ve sütün tadını da olumsuz etkileyebilecek olan kurubaklagil , soğan, sarımsak , brokoli , karnabahar gibi besinleri kontrollü tüketin ve gaz sorunu için yemeklerinizde sıkça kimyona yer verin,

Demir eksikliğini önlemek için yumurta, kırmızı et, koyu yeşil yapraklı besinler tüketmeye özen gösterirken yemeğin ardından süt ve süt ürünleri veya çay tüketmeyin,

Salam , sosis , sucuk gibi şarküteri ürünlerini tüketmeye özen gösterin,

Ara öğünlerinize kuruyemiş ve kurumeyveleri ekleyin,

Bulgur ,yulaf gibi besinler sütünüzü arttırmak için iyi birer besindir,

Kafein sütünüzden bebeğinize geçeceği için bebekte uykusuzluğa ve huzursuzluğa neden olabilir, bu nedenle yeşilçay , kahve , çay ve gazlı içeceklerden kaçının,

Gece acıkmalarınızı leblebi , yulaf yoğurt meyve karışımı , yoğurt yanında galeta , kefir tüketerek bastırarak aynı zamanda kilo kontrolü de sağlayabilirsiniz,

Helva , şekerli komposto , baklava gibi yüksek kalorili ve kilo artışına neden olabilecek şekerli besinler sütünüzü arttırmaz bunların yerine şekersiz meyve kompostosu , tahin ,pekmez gibi sağlıklı alternatiflere yönelin,

Bu dönem boyunca bolca su için , uyuyun , stresten uzak kalın ve açık hava yürüyüşü yapın.”