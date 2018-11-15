“En az 4 Milyar liralık yatırım bekliyoruz”

İlk olarak geçtiğimiz yıl gerçekleşen bu yılda ikincisi yapılacak olan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin basın lansmanı yapıldı. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, " 500 iş insanı, yerli, yabancı yatırımcılar ve hükumetten yetkililer bir araya gelecek o yüzden zirveden yatırım çıkması gerekiyor. Sadece durum tespiti yapan zirvelerin anlamı olduğuna inanmıyorum. En azından 4 milyar liralık yatırım bekliyoruz" dedi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, yurt içi ve yurt dışından kanaat önderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu yıl 14 Aralık Cuma günü 2'incisi düzenlenecek olan zirvenin basın lansmanı Ortaköy'de bir otelde gerçekleşti. Toplantıya, Zirvenin İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) Pınar Eczacıbaşı, Türk Hava Yolları Kurumsal ve Pazarlama Müdürü (THY) Merve Doğru, iş insanları ve basın mensupları katıldı.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda 14 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan zirvede sanayi, bankacılık ve finans, inşaat, turizm, enerji, otomotiv, ulaştırma sektörlerindeki yatırım fırsatlarını konu alan paneller düzenlenecek.

Ülkeler arası ticaret ve iş birliği anlaşmalarının da imzalanacağı ekonomi zirvesinde bu yıl hedef, 4 milyar ciroluk iş hacmine ulaşmak. Türkiye'nin tanınırlığının artmasına, yabancı yatırım şirketlerin ülkeye gelmesine katkı sağlayacak olan zirvede ayrıca B2b(kurumsal) ve B2c(bireysel) toplantıları gerçekleştirilecek.

“Türkiye'nin dünya ticaretinde hak ettiği yeri alabilmesi için tartışacağız”

Zirveye destek veren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, "Bugün; 2'incisi düzenlenecek olan zirvenin tanıtımını ve gerçekleşecek etkinlikleri konuşmak için toplandık. İstanbul, asırlar boyu dünya ticaret merkezi olmuş, aslında ekonomiyi de yönetmiş. Biz artık Türkiye'nin dünya ticaretinde hak ettiği yeri alabilmesi için gerekli fırsatlar ne olduğunu bu zirvede tartışarak, gündeme getireceğiz. Türkiye'nin gerçek potansiyelini anlatmaya çalışacağız. Geçen yıl yapılan zirveye de destek vermiştik. Bu zirvede de özellikle ticari hayatın gelişmesiyle eğitimin iç içe olmasından hareketle, yetişmiş insan gücüne verilmesi gereken katkılar bağlamında yapılacak değerlendirmelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

“İş insanlarının ellerini taşın altına koymaları gerekli”

İş dünyası olarak sıkıntıları hissettiklerini fakat hedeflerinden vazgeçmediklerini söyleyen İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer ise, "2'incisini düzenlediğimiz ekonomi zirvesinde biz artık üretim ve sanayi diyoruz. Bu ülkede sanayi lobisinin çok daha güçlü olması lazım. İş insanlarının ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Bugüne kadar zaten ellerinden geleni yaptılar ama bundan sonra ülkemiz için biraz daha fazla çalışarak, rant ekonomisinden sanayi ekonomisine geçmeliyiz" diye konuştu.

“Beklentimiz zirveden yatırım çıkması”

Zirve kapsamında somut fayda peşinde olduklarını belirten Değer, "Zirvede durum tespiti yapmayı düşünmüyoruz. 500 iş insanı, yerli, yabancı yatırımcılar ve hükumetten yetkililer bir araya gelecek o yüzden zirveden yatırım çıkması gerekiyor. Bizim için somut fayda budur. Sadece durum tespiti yapan zirvelerin anlamı olduğuna inanmıyorum. En azından 4 milyar liralık yatırım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.