En büyük hayali Barcelona’da oynamaktı

Tren vagonlarının raydan çıkması sonucu Çorlu’da yaşanan kazada, 24 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda yaralananların tedavileri devam ederken, hayatını kaybedenlerin bir kısmının cenazesi ise İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu Morgu’na getirildi. Adli Tıp önünde yakınlarının cenazeleri almak isteyenlerin acı bekleyişi devam ediyor.

En büyük hayali futbolcu olmaktı

Bankacı olan Babası Hakan Sel ile birlikte memleketleri Edirne Uzunköprü’den, Beylikdüzü’ndeki evlerine trenle dönen 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’de kazada hayatını kaybedenler arasında. Minik Arda’nın futbolla yakından ilgilendiği ve Barcelona’nın alt yapısında oynamanın en büyük hayali olduğu öğrenildi. Arda’nın ve babasının cenazesi, yakınlarından öğrenilen bilgiye göre, Uzunköprü’de defnedilecek.

Kartal çifti de ölenler arasında

Ölenler arasında 75 yaşındaki Ruzibe ve 77 yaşındaki Gani Kartal da olduğu öğrenildi. 2 çocukları olan yaşlı çiftin de köylerinden İstanbul’daki evlerine döndükleri öğrenildi.