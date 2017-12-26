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26 Aralık 2017 10:04

En çok Tarkan dinlendi, Zülfü Livaneli okundu

2018 yılı için geri sayım sürerken, Türkiye’de 2017 yılının kültür sanat haritası belli oldu.

En çok Tarkan dinlendi, Zülfü Livaneli okundu

26 Aralık 2017 10:04

D&R verilerinden elde edilen bilgilere göre; yerli müzik kategorisinde Tarkan’ın ’10’ albümü birinci olurken, yabancı listelerde birinciliği Haris Alexiou’nun ’Haris Alexıou 25’inci Yıl Özel’ albümü göğüsledi. Kitap kategorisinde Zülfü Livaneli’ni kaleme aldığı ’Huzursuzluk’ yılın en çok satan kitabı olurken, Fifa 18 en çok oynanan oyun olmayı başardı.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2017 yılının kültür sanat haritasının medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in D&R listelerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye en çok Tarkan dinlerken, Zülfü Livaneli okudu. Oyun konsolunda Sony PS4, oyunda ise Fifa 18 Türkiye’nin ilk tercihi oldu.


Ajans Press’in incelemesine göre yıl içerisinde kitap konulu 159 bin 865 haber çıkışı belirlenirken, müzik başlığında 139 bin 924 haber çıkışı belirlendi. 2017’nin en çok okunan kitabı olan ’Huzursuzluk’ 418 habere konu olurken, Megastar Tarkan’ın albümü bin 813 haberle konuşuldu.


Kitaptan filme, oyundan teknolojiye kadar birçok kültür sanat başlığının incelendiği araştırmada 2017 yılının verilerine göre kitap ve müzik başlığının enleri sırasıyla şöyle oldu;



Kitap


Zülfü Livaneli-Huzursuzluk


Yuval Harari-Hayvanlardan Tanrılara Sapıens


Miraç Çağrı Aktaş-Sen On Yedi Yaşımsın


Dan Brown-Başlangıç


Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna



Müzik


Tarkan-10


Sezen Aksu-Biraz Pop Biraz Sezen


Koray Avcı-Sonra Dersin Ki


Harun Kolçak-Çeyrek Asır


Erol Evgin-Altın Düetler




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