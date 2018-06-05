En fazla atık yağ ve kapak toplayan öğrencilere bisiklet hediyesi

Çeşitli etkinliklerle çocuklar eğlenceli bir şekilde çevre konusunda hem bilinçlendirildi hem de en çok atık yağ ve kapak toplayan öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kağıthane Belediyesi “Dünya Çevre Günü Etkinliği” düzenledi. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlik mini konserle başladı. Mini konser sonrasında çevre bilinci konusunda tiyatro gösterimi sahne aldı. Tiyatro gösterisini çocuklar kahkaha ile seyretti. Çocukların da sahne aldığı etkinlikte çocuklar birbirinden güzel şiirler okudu. Çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilen çocuklar hem eğlendi hem de eğlenirken öğrendi. Etkinliğe Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın yanı sıra AK Parti İstanbul milletvekili adayı Ayşe Böhürler, beraberinde gelen partililer ve STK üyeleri de yer aldı.

Öte yandan en çok atık yağ toplayan ve mavi kapak toplayan öğrencilere ise bisiklet hediye edildi. Aynı zamanda tablet bilgisayar ve çeşitli hediyelerle okulları ödüllendirildi. Etkinlik kapsamında ise öğrencilerin çevreye duyarlı bir vatandaş olması konusunda bilinçlendirildi. Çocukların yoğunlukta olduğu etkinlik sonunda Başkan Kılıç, milletvekili adayı Böhürler ve beraberindeki partililer çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi.

"14 yıldan beri çocuklarımıza her yıl hem çevre eğitimlerini yapıyor, hem de uygulamasını yapıyoruz”

Dünya Çevre Günü’nde konuşan ve çevre eğitimleri konusundaki projelerinden bahseden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "14 yıldan beri çocuklarımıza her yıl hem çevre eğitimlerini yapıyoruz, hem de uygulamasını yapıyoruz. Uygulamayı yapan ve en başarılı olan çocuklarımıza ve okullarımıza ödüllerimi takdim ettik. Çocuklarımızda alışkanlık olsun istiyoruz. Hayat boyu çocuklarımız bu alışkanlığı sürdürsünler istiyoruz. Büyükşehirlerde maalesef ki yoğun göç sebebiyle ortak şehir kültürü oluşturmakta zorlanıyoruz ama çocuklarımızla bunları aşacağız. Tertemiz, pırıl pırıl bir çevre olsun. Sıfır atık anlayışıyla kullandığımız tüm eşyaları bir daha değerlendirelim istiyoruz. Uygulamalı yapıyoruz çocuklarımızla, stantlar kuruyoruz. Cam sanatçılarımızla camı nasıl dönüştürüyoruz onu gösteriyoruz. Plastiği, kağıdı nasıl dönüştürüyoruz onları gösteriyoruz. Hem uyguluyoruz hem de çocuklarımıza böyle güzel alışkanlıklar edindiriyoruz. Güzel bir gündü" diye konuştu.

AK Parti’nin Millet Bahçeleri projesiyle çocukların çevre bilincinin artacağını ifade eden AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Ayşe Böhürler, "Bu ödüller aslında çocuklarımızı cesaretlendiren, çevreyi koruma konusunda duyarlılaştıran eğitimlerdir. AK Parti yeni döneminde, yeni projelerimiz arasında Millet Bahçeleri var. Bu Millet Bahçeleri ile aslında bu çevre bilincini daha da geliştirmek ve daha yeşil bir Türkiye ve daha yeşil bir İstanbul ortaya çıkartmak için büyük bir çaba sarf edeceğiz. Çok büyük projeler geliyor diye düşünüyorum. Hem başkana hem de çocuklara çevreye gösterdikleri duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

“Çevreyi temiz tutsunlar, benim için daha iyi olur”

İnsanların çevreyi temiz tutması gerektiğini vurgulayan Fatma Kebir, "Çöplerimizi çöp kutularına, kağıtlarımızı kağıt dönüşüm kutusuna, plastik şişeleri ise geri dönüşüme göndermeliyiz. Çevreyi temiz tutsunlar, benim için daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Çevreci çocuklardan bir diğeri olan Ahmet Talha Karataş ise “Bugün güzel şeyler izleyeceğimizi düşünüyorum. Ormanda ateş yakmamalıyız, araba egzozları havayı kirlettiği için toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız. İnsanlar bir yere giderken toplu taşıma araçlarına binsinler” diye konuştu.

Çöpleri yerlere atmama konusunda insanları uyaran Zeynep Nazel Türk, "Bence çevremizi kirletmemeliyiz. Denizlere çöp atmamalıyız. Attıkça balıklarımız tehlikeli duruma düşüyor. Ölümle mücadele veriyorlar. O yüzden çevremizi temiz tutmalıyız. Elimizdeki muz kabuklarını geri dönüşümlere atmalıyız, meyve suyu kaplarını geri dönüşüme atmalıyız. Yerlere atmamalıyız. Yerlerde varsa onları toplamalıyız" ifadelerini kullandı.