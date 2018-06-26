Kadak, “Liderler bence bugün bakıldığında Cumhurbaşkanımız gibi gençleri doğru okuyamıyorlar. Gençleri en iyi gençler anlar, önce finalime girdim, sonra esnaf ziyareti yaptım” dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. Bu sonuçlara göre 2017 Referandumu’nda seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesinin ardından partilerin listelerinde yer alan birçok genç aday arasından 22 yaşındaki Rümeysa Kadak AK Parti İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan seçilerek Meclis’e girdi. En genç vekil olan Kadak, milletvekili seçilmesinin ardından İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) da en genç üyesi olan Kadak, geçtiğimiz hafta Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu ifade etti. Kadak, seçim sürecinin final dönemine denk geldiği için çok yoğun bir süreç geçirdiğini belirtti. Kadak, sorumluluğunun büyük olduğunu ifade ederken, adaylığı sürecinde farklı siyasi partilere mensup gençlerin bile kendisini desteklemesini çok önemli olduğunu dile getirdi.

“ Gençlerin artık daha aktif olmasını istiyorum”

Siyasi parti liderlerinin gençlerin önünü açma konusunda AK Parti’yi örnek alması gerektiğini belirten AK Parti 3’üncü bölgeden meclise giren 22 yaşındaki İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, “ Benim 2 temel derdim var. Birincisi eğitim kendimde İngilizce öğretmenliği mezunuyum geçtiğimiz hafta mezun oldum. Eğitim alanında çalışmak istiyorum öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirebilecekleri entelektüel faaliyetlere ulaşması, bu faaliyetlerin yoğunlaşması yaygınlaşması noktasında çalışmak istiyorum. İkinci alanda gençlik alanı dertlendiğim, gençlerin artık daha aktif olmasını istiyorum. Gençler bugün konferansa giden konumda ben konferansı veren olmalarını istiyorum” dedi.

“Liderler Cumhurbaşkanımız gibi gençleri doğru okuyamıyorlar”

Farklı partileri destekleyen vatandaşlardan da büyük destek gördüğünü ifade eden İstanbul Milletvekili Kadak, “Ben bu süreçte inanılmaz olumlu tepkiler aldım. Seçim sürecinde de finallere denk geldi. Okula gitmem, ders çalışmam gerekti. Esnaf ziyareti yapmadan önce telefonumu kontrol ederdim son anda notlara bakayım diye seçim süreci çok yoğun geçti biizm için. Aday tanıtım toplantısından önce finalime çalıştım, sonra toplantıya katıldım. Sonra finale geçtim hemen seçimde sahaya çıktık o gün çok ilginç gelmişti. Bundan birkaç ay önce referandum döneminde “Gençlerden bir şey olmaz, gençlerden vekil olamaz” diyen liderler bence bugün bakıldığında Cumhurbaşkanımız gibi gençleri doğru okuyamıyorlar. Bence şu önemli bugün baktığınızda gençleri en iyi gençler anlar. Neden çünkü biz sadece gençlerin problemlerini bilmiyoruz, o problemleri bizzat yaşıyoruz. Çok büyük bir sorumluluk bu güvenin, teveccühün hakkını veririz inşallah. Herkes 1 çalışıyorsa bizim 10 çalışmamız lazım” diye konuştu.

“Önce finalime girdim, sonra esnaf ziyareti yaptım”

Meclis’in en yaşlı ismi 79 yaşındaki CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal arasında 57 yaş fark olduğunun hatırlatılması üzerine Kadak, “ Yaş farkı çok büyük, eğitim hayatım bitmedi, her zaman devam edecek. Lisans hayatım bitti, belki tekrar okurum onu da bilmiyorum. Önce finalime girdim, sonra esnaf ziyareti yaptım. Hangi partiden olursa olsun genç arkadaşlarımız inanılmaz güzel destek mesajları gönderdiler. Bizim amacımız bundan sonra daha çok çalışmak” dedi.