En güzel balkonlar ödüllendirildi

174 balkon arasından sıyrılarak birinci olmayı başaran Fatma Özkır ise 5 bin liralık ödül kazandı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çoğu vatandaşın evlerinde hobi olarak yaptığı balkonda çiçek yetiştiriciliğini ödüllendirmek ve çevre bilincinin arttırılmasına teşvik etmek amacıyla “En Güzel Balkon Yarışması” düzenledi. Bu yıl ikincisini gerçekleştirilen 174 ilçe sakininin katıldığı yarışmada rengarenk çiçeklerle süslenen balkonlar birbiriyle yarıştı. Profesyonel jüri üyeleri tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilerek yarışmada dereceye giren vatandaşlara ödülleri ise Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde takdim edildi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yarışmacılar ve aileleri katıldı. Başkan Usta, etkinlikte çevre bilincinin önemine dikkat çekti. Ardından yarışmada dereceye giren vatandaşlar ödüllerini Başkan Usta’nın elinden aldı.

Balkonundaki rengarenk çiçekler ve küçük meyve ağaçlarıyla 174 yarışmacı arasından sıyrılarak birinci olmayı başaran Fatma Özkır 5 bin TL ödül kazandı. İkinci olan Nevzat Herde 3 bin TL kazanırken 3’üncü seçilen Kübra Okutan 2 bin TL kazandı. Hazırladıkları balkonlarla jürinin beğenisini kazanan 10 balkon sahibine ise bisiklet hediye edildi. Ayrıca yarışmaya katılım sağlayan tüm vatandaşlara günün anısına çiçek hediye edildi.

“Şehirler betonlaştıkça, yeşili, doğayı daha çok arzu ediyoruz”

İnsanların çevresinde yemyeşil bitkilerin yer almasının ortamı çok daha güzelleştirdiğini dile getiren Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Gün geçtikçe şehirler betonlaştıkça, yeşili, doğayı daha çok arzu ediyoruz. Tabi ki İstanbul’un en yoğun ilçesi olan Gaziosmanpaşa’da her mekanı yeşillendirmek oldukça zor. İnsan istediği zaman taşa bile dikilen fidan ya da çiçek bitiyor inancıyla geçen yıl balkonlarımızın süslenmesi noktasında bir çalışma başlatmıştık. Geçen yıl olan ilgi bizi bu yıl da bizim bu çalışmaya devam etmemizi zorunlu kıldı. Buradaki maksat sadece çiçek yetiştiren ya da en güzel balkonu dizayn edene ödül vermek değil. O işin sadece destek kısmı esas işin amacı çevre bilincini geliştirmek. Güzel bir çevreye sahip olma alışkanlığını arttırmak. Önce balkonlardan başlayıp bu işi daha sonra sokaklara ve mahallelere yayacak şekilde geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

“Kendimle bir kez daha gurur duydum”

Annesinden gördüğü kadarıyla balkonunda güzel bir bahçe oluşturduğunu ifade eden yarışmanın birincisi Fatma Özkır, “Balkonum bu hale 2,5 yıl içerisinde geldi. İlk başladığımda 4-5 tane saksım vardı. Çiçeklerim canlandıkça, coştukça ben de coştum, daha fazla yoğunlaşmaya karar verdim. Her biriyle uğraşıyorum, 5-6 saatimi alıyor. Sabah kalktığım zaman ilk önce bakarım hangisi çiçek açmış, toprağı azalmış, hangisi suya muhtaç. En son saydığımda 57 saksım vardı. İddialı olduğumu söylemiştim, kendimle bir kez daha gurur duydum. Bunun çoğalarak artmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Çiçeklerimiz olduğu gibi duruyor, 10 sene önce de öyleydi”

Çiçeklerini uzun süredir yetiştirdiğini ve başarı yakalayacağına da inanarak yarışmaya katıldığını ifade eden ikinciliği kazanan Nevzat Herde, “Biz yaklaşık 50 senedir bunlara bakıyoruz. Gecekondumuzdan kaldı, balkonumuza getirdik. Büyütmeye çalışıyoruz. Eşim kanser tedavisi gördü ona da terapi oldu. Çiçeklerimiz olduğu gibi duruyor, 10 sene önce de öyleydi” diye konuştu.