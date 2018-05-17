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17 Mayıs 2018 19:15

“En Güzel Lale” fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

İstanbul Lale Festivali kapsamında düzenlenen “En Güzel Lale” Ulusal Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu.

“En Güzel Lale” fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

17 Mayıs 2018 19:15


Bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 9’uncusu düzenlenen yarışmada geçen yıllarda olduğu gibi birbirinden iddialı lale konseptli fotoğraflar yarıştı. 31 Mart - 1 Mayıs tarihleri arasında teslim edilen fotoğrafların değerlendirildiği yarışmaya bin 551 kişi, çektikleri 5 bin 223 lale fotoğrafıyla başvurdu.


Bu yıl 1 - 30 Nisan tarihleri arasında 13’üncüsü düzenlenen İstanbul Lale Festivali kapsamındaki etkinliklerden biri olan “En Güzel Lale” Ulusal Fotoğraf Yarışmasında katılımcılar parklarda, meydanlarda, bahçelerde yer alan en güzel lale fotoğrafını çekmek için yarıştı. Yarışmacıların eserlerini 8 kişiden oluşan jüri değerlendirdi.


Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, "Lale Nakış" isimli fotoğrafıyla Ahmet Mücen birinci, "Hisar" adı eseriyle Özcan Karaoğlu ikinci, "Tavan Arası" fotoğrafıyla da Berin Aydın ise üçüncü seçildi. 5 eserin de mansiyona layık görüldüğü yarışmada, 50 fotoğraf ise sergilenmeye değer bulundu. Yarışmada dereceye girenlere ileri bir tarihte ödül töreni düzenleneceği öğrenildi.




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