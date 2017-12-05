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05 Aralık 2017 13:14

En iyi genç oyuncu ödülü Eljif Elmas’ın

Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki Makedon oyuncusu Eljif Elmas, geçtiğimiz sezonun en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

En iyi genç oyuncu ödülü Eljif Elmas’ın

05 Aralık 2017 13:14


Fenerbahçe’nin sezon başında Rabotnicki’den transfer ettiği Makedon yıldız Eljif Elmas, ülkesinin en iyi genç oyuncusu seçildi. Makedonya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 2016-2017 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçilen Elmas, sarı-lacivertlilerin 21 yaş altı takımında forma giyiyor. Sarı-lacivertli formayla A takımda sadece Cagliari ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Elmas gösterdiği performansla taraftarın desteğini almıştı.


Makedon yıldız Eljif Elmas Ocak 2018 yılı itibariyle Fenerbahçe’nin A takım formasını giyebilecek.




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