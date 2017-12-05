En iyi genç oyuncu ödülü Eljif Elmas’ın

Fenerbahçe’nin sezon başında Rabotnicki’den transfer ettiği Makedon yıldız Eljif Elmas, ülkesinin en iyi genç oyuncusu seçildi. Makedonya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada 2016-2017 sezonunun en iyi genç oyuncusu seçilen Elmas, sarı-lacivertlilerin 21 yaş altı takımında forma giyiyor. Sarı-lacivertli formayla A takımda sadece Cagliari ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Elmas gösterdiği performansla taraftarın desteğini almıştı.

Makedon yıldız Eljif Elmas Ocak 2018 yılı itibariyle Fenerbahçe’nin A takım formasını giyebilecek.