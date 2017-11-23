Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 22:08

Endonezyalı umre yolcusu, Atatürk Havalimanı’nda hayatını kaybetti

İstanbul aktarmalı olarak umreye giden Endonezyalı yolcu, Atatürk Havalimanı’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Endonezyalı umre yolcusu, Atatürk Havalimanı’nda hayatını kaybetti

23 Kasım 2017 22:08


Edinilen bilgiye göre umreye gitmek için özel bir tur şirketi aracılığıyla Endonezya’dan yola çıkan Naımah Naıh Gawang (59) isimli kadın, aktarmalı olarak geldiği İstanbul’da 4 gün vakit geçirdi. Umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek üzere akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelen Endonezyalı yolcu, dış hatlar terminalinden giriş yaptığı sırada aniden rahatsızlandı.


Havalimanında bulunan sağlık birimine getirilen yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yolcu hayatını kaybetti. Daha sonra görevli ekipler Endonezya’nın İstanbul Konsolosluğu ile irtibata geçerek yolcu hakkında bilgi verdi. Havalimanına gelen konsolosluk çalışanları, hayatını kaybeden yolcuyu ambulansa bindirerek özel bir hastanenin morguna kaldırdı. Gerekli prosedürlerin birkaç gün sürme ihtimali nedeniyle de hayatını kaybeden yolcunun ailesinin, cenazeyi İstanbul’da defnetmeyi planladığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç