Endonezyalı umre yolcusu, Atatürk Havalimanı’nda hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre umreye gitmek için özel bir tur şirketi aracılığıyla Endonezya’dan yola çıkan Naımah Naıh Gawang (59) isimli kadın, aktarmalı olarak geldiği İstanbul’da 4 gün vakit geçirdi. Umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek üzere akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na gelen Endonezyalı yolcu, dış hatlar terminalinden giriş yaptığı sırada aniden rahatsızlandı.

Havalimanında bulunan sağlık birimine getirilen yolcunun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yolcu hayatını kaybetti. Daha sonra görevli ekipler Endonezya’nın İstanbul Konsolosluğu ile irtibata geçerek yolcu hakkında bilgi verdi. Havalimanına gelen konsolosluk çalışanları, hayatını kaybeden yolcuyu ambulansa bindirerek özel bir hastanenin morguna kaldırdı. Gerekli prosedürlerin birkaç gün sürme ihtimali nedeniyle de hayatını kaybeden yolcunun ailesinin, cenazeyi İstanbul’da defnetmeyi planladığı öğrenildi.