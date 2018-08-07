’Endopeel’ uygulaması: ’cerrahi müdahale gerekmeden gençleşme’

Dr. Burak Türkyılmaz, ’Endopeel’ uygulaması hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Türkyılmaz, uygulamanın sarkıklıkları gidermede etkili bir silah olduğunu belirtti.

Dr. Burak Türkyılmaz, cerrahi müdahale gerektirmeden yüz, boyun ve vücudun çeşitli bölgelerindeki sarkıklıkları gidermede etkili bir silah olan ’Endopeel’ uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaza tam olarak adım attığımız bu aylarda cildimizin de gardırobumuz gibi yenilenme ve tazelenme sürecinde olduğunu belirten Op. Dr. Burak Türkyılmaz, "Kışlık kıyafetlerin yerini yazık kıyafetlere bıraktı. Yazlık kıyafetler ise sarkmaları ve selülitleri kamufle etmek için oldukça yetersiz. ’Endopeel’ uygulaması, cildin fiziksel kalitesinin arttırılmasında kullanılır. Kaslara uygulandığında etki süresi daha da artmaktadır" dedi.

Birçok probleme çözüm

’Endopeel’ uygulamasının kas geriliminin artmasını sağlayarak, ciltte gerginlik oluşturduğunu ifade eden Op. Dr. Türkyılmaz, "Bu şekilde sarkma ve kırışıklıklar azalacak. Ham maddesi yer fıstığı olan ve yağ asitlerinden elde edilen ’Endopeel’, enjekte edildiği kasın gerginliğini arttırarak, kaldırma sağlamaktadır. Bu şekilde hem sarkmaları toparlarken hem de cildin gerilmesine de olanak tanımaktadır. Doğum sonrası çatlaklar, ellerin gençleştirilmesi, koltukaltı kırışıklıkları gibi alanlara da derinlemesine etki eder" açıklamasında bulundu.

Op. Dr. Türkyılmaz, şöyle devam etti: "Uygulandığı andan itibaren etkisini gösterir, bu etki 6-8 ay boyunca devam eder. Herhangi bir mimik kaybına yol açmayan ’Endopeel’, gerdan bölgesinde sarkmış haldeki platisma bantlarının hızlı ve etkin bir şekilde toparlanmasında, dudak üzerinde buruşma ile ortaya çıkan kötü görüntünün yok edilmesinde kalça altı bölgesinin yukarı kaldırılmasında, kalça bölgesinde dışbükeylik sağlamada, kalça genişliğini azaltmak, kalça bölgesinde gerginlik oluşturmada, selülit ve doğum çatlaklarının giderilmesinde de etkilidir".

Hızlı ve belirgin sonuçlar

Lokal anestezi ile yapılan ’Endopeel’ uygulamasının yüz ve boyun liftinginde, kimyasal yolla, herhangi bir skar oluşmadan hızlı bir şekilde belirgin sonuçlar alınmasına olanak tanıdığına dikkat çeken Op. Dr. Türkyılmaz, "Bununla birlikte cerrahi yüz liftinglerinin daha uzun ömürlü olmasına yardım eder. Kimyasal araçlarla cilt sıkılaşması sağlayan yöntemlere alternatif oluşturur. Kastaki değişiklikler, hemen hemen tamamen eski haline döner" dedi.

Kimlere uygulanmaz?

Op. Dr. Türkyılmaz, ’Endopeel’in hamilelere, 18 yaşından küçüklere, çam fıstığı alerjisi olanlara, herpes hastalarına, kardiyopatilere uygulanmayacağının da altını çizdi.