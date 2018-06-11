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11 Haziran 2018 13:52

Endüstri ve motor meslek liseli bin öğrenciye eğitim verilecek

Türkiye çapında endüstri ve motor meslek lisesi öğrencilerine eğitimler veren Mobil Oil Türk A.

Endüstri ve motor meslek liseli bin öğrenciye eğitim verilecek

11 Haziran 2018 13:52

Ş., bu etkinlikler kapsamında bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.


Halka açık petrol şirketi ExxonMobil çatısı altında yer alan ve Türkiye’de 113 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., sosyal sorumluluk projelerine yenisini daha ekledi. Yapılan şirket açıklamasına göre sektörün en büyük sorunlarından biri olan kalifiye eleman bulma ve tutma sorununu gidermeye yardımcı olacak eğitimler başladı.



Geleceğin ustalarını yetiştirmek amacıyla yola çıkan Mobil Oil Türk A.Ş., bu kapsamda Türkiye’nin çeşitli illerinde yer alan endüstri ve motor meslek lisesi öğrencilerine eğitimler veriyor. Bu yılın ilk etkinliğini Düzce Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştiren Mobil Oil Türk A.Ş., eğitim kapsamında ürün, motor ve yağlama konularında bilgilendirmelerde bulundu. Şirket, her yıl yurt çapında eğitimler düzenleyerek ulaşabildiği kadar çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.



10 okulda bin öğrenciye eğitim verilecek


Bu yılın ilk eğitimini Düzce’de gerçekleştiren şirket Düzce’nin ardından sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve Antalya’da eğitimlerine devam edecek. Yıl içinde toplam 10 okulda eğitimler düzenleyecek olan şirket, eğitimler kapsamında yaklaşık bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Verilen eğitimin ardından öğrencilere eğitim sertifikası, tişört, defter, kalem gibi malzemeler hediye ediliyor.




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