“Enel Aşk” Maltepelilerle buluştu

Anadolu kültürünün, müzik, şiir ve dans ile buluşması, izleyenleri mest etti.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen, deyiş ve yol kültüründe doğa ve aşkın önemini anlatan Enel Aşk, Maltepeli sanatseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. Nesimi, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Yunus Emre, Metin Altıok, Nazım Hikmet, Ataol Behramoğlu gibi ustaların şiirleri Menderes Samancılar ve Metin Uca'nın yorumuyla buluşurken, “Feryad-ı İsyanım” Nar Tanesi”, “Başımın Belası”, “Ölem Ben” gibi türküler de Mazlum Çimen ve Ayver Vardar'ın sesinden yankılandı. Türkülerin modern danslarla farklı bir boyuta taşındığı gecede, izleyenler de hep birlikte eşlik etti. Gecede Soma'da, Madımak ve Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenler de anıldı.

Doğanın ve aşkın önemi

Enel Aşk, insana, doğaya, hayata, hayvanlara, inançlara duyulan aşkı sahneye yansıtıyor. Alevi-Bektaşi düşüncesinin temel taşlarını oluşturan, deyiş ve yol kültüründe doğa ve aşkın önemi anlatılırken, Esat Korkmaz'ın metinleri, Menderes Samancılar'ın anlatımı, Metin Uca'nın günümüze köprü oluşturduğu anekdot ve şiirleriyle yer aldığı, Hülya Aksular'ın koreografisini yaptığı, Ayfer Vardar'ın türkülerle aşkı işlediği gösteri, izleyicileri bambaşka bir dünyaya götürüyor.