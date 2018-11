Enerji Bakanı Dönmez: "Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık kaynak anlamasına vardık"

Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı “Türkiye'nin Enerjisi Yükseliyor” teması ile Bomonti'de gerçekleşti. Toplantıya Enerji Bakanı Fatih Dönmez, esik bakan Egemen Bağış, milletvekilleri, STK temsilcileri ve enerji alanında uzman isimler katıldı.

“Enerji verimliliği en temiz yerli ve milli kaynaklarımızın başında gelmektedir”

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerji zengini bir ülke olmadığımızı ve bu sebeple kaynaklarımızı azami verimlilikte kullanmamız gerektiğini belirterek, “Yurtdışı kaynaklı her bir ilave enerji arzı ekonomimize ekstra yük demektir. Enerji verimliliği en temiz yerli ve milli kaynaklarımızın başında gelmektedir. Bu nokta soru şu: Kaynaklarımızı bu kadar heba edecek kadar zengin miyiz? Enerji yoğunluğumuz gelişmiş Almanya, Japonya gibi ülkelerin yanı sıra OECD ortalamasının üzerinde. Büyük bir hedef koyduk. Nedir bu hedefimiz? Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmak. O zaman yapılacak olan şey basit. Enerji yoğunluğumuzu en az küresel rekabette önde olan ülkeler seviyesine hatta daha da altına çekmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Dünya Bankası ile 200 milyon dolarlık kaynak anlamasına vardık”

Enerji alanında yapılan yatırımlardan da bahseden Bakan Dönmez, “2023 yılına kadar enerji verimliliği alanında 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılına kadar kümülatif olarak yaklaşık 24 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız. 2033 yılına geldiğimizde ise elde edeceğimiz tasarruf miktarı yatırım bedelinin yaklaşık 3 katı karşılığında yani 30 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşmış olacak. Başka bir ifade ile bir koyup üç kazanmış olacağız. 2017 yılında enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla yaklaşık 122 milyon dolarlık bir tasarruf etmiş olduk. Böylece 500 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını da önlemiş olduk. Önümüzdeki dönem kamuda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına da vardık” dedi.

“Bu kaynaklar hepimizin”

Enerji verimliliğinin ve tasarrufunun önemine değinen Bakan, “Enerjide son zamanlarda meydana gelen artışları absorbe etmenin en önemli araçlarından birisi enerji verimliliği. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin. Kendi enerjisini kendi üreten, karbon emisyonunu azaltan, atık yönetiminde öncü, ısıtma ve soğutma sistemlerinde verimli bir altyapıya sahip yeşil binalar, sürdürülebilir bir gelecek açısından son derece büyük önem taşıyor. Binaların kendi elektriklerini üretebilmeleri ve bunu satabilmelerinin de yolunu açtık. Birçok bürokrasi vardı onları kaldırdık. Alınan harç vergi ve masrafları da azaltarak hatta tüketicilerin ürettikleri elektriğin bir kısmını da satmalarının yolunu açtık. Enerji verimliliğini artırmak için düşük emisyonlu, çevre dostu küçük motor hacimli yakıt pilli elektrikli ve hibrit araçlara verilen destek de devam edecek. Bakanlık olarak bu konuda da öncü olmak durumundayız. Kiralama ve satın alma yolu ile yapılacak yeni araçların temininde elektrikli ve hibrit araçlara öncelik vereceğiz. Böylece yaklaşık yüzde 30'lara varan bir tasarruf etme imkanına da kavuşmuş olacağız” dedi.

“En ucuz enerji, tasarruf edilen enerji”

Enerji tasarrufunun sağlanmasında vatandaşa düşen sorumluluklara da vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Devletin her kademesinde hemen hemen 80 milyon vatandaşımızın her birisine düşen önemli sorumluluklar var. Zaten bu kültürün içerisinde yetişmiş insanlarız. Tasarruf edeceğiz, israf etmeyeceğiz. Bunu toplumun her kesimine ihtiyarlarımızdan yaşlılarımıza kadar yaygınlaştırmak durumundayız. En ucuz enerji, tasarruf edilen enerji” şeklinde konuştu.