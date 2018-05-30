Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve şehit ailelerinin yanı sıra gazi yakınları katıldı. İnsani yardımlar konusunda Türkiye’nin milli gelire oranla dünyada birinci sırada yer aldığını vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çalışanlarının şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için göstermiş olduğu vefadan dolayı şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Köprüler kurmak, hayata umutla sevgiyle sımsıkı sarılmak ve hep birlikte büyük, güçlü Türkiye hedefine millet olarak dayanışma içerisinde yürümek bizim en güzel hasretlerimizden bir tanesidir. Biz millet olarak tarihimizden, kültürümüzden, medeniyet değerlerimizden aldığımız ilhamla sosyal yardımlarda, sosyal dayanışma örneği olarak önemli bir yerde bulunuyoruz. Bugün Türkiye, insani yardımlar konusunda dünyada kişi başı gelire oranlı bakıldığında birinci sırada yer alıyoruz. Bu iyiliği sadece ülkemiz, devletimiz değil milletimizin de katkılarıyla sürdürüyoruz. Veren el alan elden üstündür. Bizlerde güçlü olmaya, iyiliği ve insani değerleri yaşatmaya devam edeceğiz inşallah" diyerek toplanan yardım için bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bölge olarak tarihi günlerden geçildiğini vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak, "Millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kutsallarımız uğruna millet olarak canımızı feda etmekten imtina etmedik. Yüzyıl önce olduğu gibi bugünde vatanımıza göz dikenlerin toprağın altına gömmek için aynı azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hele de bugün. Tarihi günlerden geçtiğimiz, bölgemizde her türlü kıyamet senaryolarının devreye sokulduğu bugünlerde. Al sancağın altındaki bu toprakları vatan bildiysek bu sadece şehit ve gazilerimizin sayesindedir’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi terörle bölmeye kalkanlara 15 Temmuz’u hatırlatan Bakan Albayrak, "Bizi bölmeye, bizi terörle sınamaya kalkanlar şunu gayet iyi bilsin. Bizim kutsallarımıza, bayrağımıza, topraklarımıza el süremezsiniz. Milletimizin birliğine kast edemezsiniz. Topraklarımızda operasyon ve ameliyat yapamazsınız. Bu topraklarda ne korkuya ne hüzne yer var. Bunu birileri gayet iyi bilsin. Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan bu milyonlar olduğu sürece kimse bu ülkeyi Allah’ın izniyle yıkamayacak. Tarihimizi bilmeyenlerin bu gerçeği öğrenmesi için sadece 15 Temmuz’a bakmaları yeterlidir" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bakanlığı bünyesinde toplanan 2 milyon TL’lik temsili çeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya teslim etti. Toplanan yardımların şehit aileleri ve gazi yakınlarına ulaştırılacağı öğrenildi.