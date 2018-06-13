Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bugün Sultangazi’de Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi Tanıtım törenine katıldı. Sultangazi’de pek çok çevre sorununu ortadan kaldıracak proje ile daha temiz ve daha yeşil bir çevre imkanı sunulacak. Bakan Albayrak’a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ da açılış töreninde eşlik etti. Kürsü de açılış konuşmasını gerçekleştiren Albayrak “Diyorlar ya bunlar beton, beton başka bir şey yok. Sadece son 2-3 haftada yaptıklarımızı saydığımızda hepsi dünyanın en ileri teknolojileri, en stratejik projeleridir. Birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var “ dedi.

“ Birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var “

Başlangıç konuşmasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak “ Önce Hakkari Çukurca’daydık. Sınırın hemen dibinde tarihimiz de ilk defa o bölgede hem de son teknoloji ekipmanlarla tarihimizin ilk sondaj kulesinin temelini attık. Allah’ın izniyle yeni bir dönemin başlangıcını yaptık. Hemen ardından Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi 230 metre uzunluğunda yani iki buçuk futbol sahası uzunluğunda ve 100 metre yüksekliğinde dünyanın en gelişmiş sondaj gemisi dediğimiz 12 bin metre derine sondaj yapabilecek en son teknoloji gemimizle Akdeniz’e ilk sondaj kuyumuzu kazmak için uğurladık. Bizim mühendislerimiz de bu gemi ile gidecek ve Akdeniz’ de Allah’ın izniyle petrol ve doğalgaz arayacak. Ülkemizin en önemli madenlerinden bor madeninin %75’e yakını ülkemizde, yeni rezervlerle %80’i bulacak inşallah. Borla ilgili tarihi projeyi açıkladık. Vaat değil bu imzaları attık. Tonu 200 dolar olan hammadde boru 400 bin dolar olacak olan zırh, savunma sanayi, nükleer sanayi gibi tüm bu alanlarda ekipman üretecek fabrikanın imzasını attık. Daha dün sayın Cumhurbaşkanımızın ve 4 ülke devlet başkanının katılımıyla 100 yılın enerji projesi olarak dünyada adlandırılan TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi birileri konuşuyor. Diyorlar ya bunlar beton, beton başka bir şey yok. Sadece son 2- 3 haftada yaptıklarımızı saydığımızda hepsi dünyanın en ileri teknolojileri, en stratejik projeleridir. Birilerinin akıllarında ve fikirlerinde büyük ve güçlü Türkiye idealine beton dökmek var “ dedi.

“ Haftaya ihale süreci başlayacak “

Bu projeyle beraber herkesin kazanacağını ve kimsenin mağdur olmayacağını dile getiren Bakan Albayrak “ Katma değer üretecek, çevreye duyarlı ve ülkemizin maden gelirlerini artıracak stratejik bir dönüşüm sürecini başlattık. Cebeci’nin, Sultangazi’nin bir zenginliği var. Yıllar yılı şehir dışında kalan bu madenler zamanla İstanbul’un büyümesiyle yaşam alanlarıyla sırt sırta gelecek bir hal aldı. Bu üretim modeli ile iş güvenliği ile ilgili çok yoğun sorunlar yaşadık. Bu projenin birçok paydaşı vardı. Üniversite, akademi, iş camiası orada faaliyette bulunan firmalar gibi birçok kesim. Herkesin kazanacağı ve kimsenin mağdur olmayacağı optimum bir model üzerinde 2 yıllık bir çalışma sonunda ortaya çıkan plan yaptık. Haftaya ihale süreci başlayacak. Bu yaz artık inşaat süreci ve düzenleme sürecine son sürat başlıyoruz. Özellikle bitiş ya da birbirine yakın ruhsat sahalarının birleştirilmesiyle ham maddelerin ortak faaliyetlerle üretilmesinin imkan sağlanmasıyla çok önemli bir adım atılacak “ diye konuştu.

Bu projeyle beraber pek çok çevre sorununun da sona ereceğini belirten Albayrak “ Bugün Cebeci’de 16 Ocak’ da 41’den fazla kırma ve eleme tesisi var. Bu tesislerden çıkan toz yeri geliyor 40 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Bu çevre kirliliğine neden olan ciddi bir toz ve karbondioksit salınımı demek. 60 metrelik patlama delikleri ile taş savurulması, yüksek titreşim, gürültü ve hava şoku gibi tehlikelere neden oluyor. Öncelikle mevcut ruhsatları yeni ruhsatlarla birleştiriyoruz. Ortak proje kapsamında tesis sayısını 41’den 11’ e, işletme sayısını da 2’ ye düşürerek tüm tesisleri standart bir çerçeveye oturtuyoruz. Bölgedeki kamyon yoğunluğu da bu çerçevede önemli oranda azalıyor. Özellikle kamyonların şehir merkezi dışına çıkacağı yeni bir güzergahta bu çerçevede oluşturulmuş oluyor. İş güvenliği açısından risk oluşturan oldukça yüksek dar ve dik ocak şevlerinin yüksekliği de yaklaşık 2 katı oranında düşürülmüş oluyor. Bu anlamda da riski minimize ediyoruz. Yerleşim alanıyla otoyol arasında yeşil alan bir bant oluşturacağız. Bu bölge yeşil alan ve ağaçlandırmaları ile çok daha güzel bir noktaya kavuşacak “ dedi.