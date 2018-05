Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Festivali’nde gençlerle buluştu. Berat Albayrak, “Dünümüzü, yarınımız ve bugünümüzü anlama noktasında çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Dünya çok büyük bir kırılmanın eşiğinde. Bu yüzyıl emin olun belki binlerce yıllık dünya tarihindeki en büyük kırılmanın yaşanacağı günlerin geçtiği bir dönem ve bir sürece şahitlik ediyoruz. Türkiye olarak bizler 81 milyon bir ülkeyiz. Hinterlandımıza baktığımız zaman yüz milyonlarca nüfusa insana, topluma ve devletlere etki ediyoruz. Dolayısıyla dünü bugünü şekillendirirken, önce geçmişten başlamak lazım” dedi.

"Tarihsel günlerden geçiyoruz”

İnsanın hedefi ve ideali olması gerektiğini ifade eden Bakan Albayrak, “Bugünün atmosferinde, bugünün yaşanmışlıklarında tüm bu süreci doğru, hem de çok doğru okumak zorundayız. Hakikaten tarihsel günlerden geçiyoruz. Bir nokta var, büyük ve güçlü Türkiye, ülkelerin tarihlerinde toplumların tarihlerinde kısa orta ve uzun vadeli idealler çok önemlidir. Çünkü hedefi olmayan sadece devletler, milletler değil, özel sektörde çalışan, üniversitede okuyan mezun olup bir şirkete girecek toplumda bir paydaş olarak yer edecek her birimiz şunu bilmeliyiz ki, tecrübe ettiğimiz çerçevede, her bir kurumun, devletin hedefi vardır. Hedefsiz okyanusta ki gemi gibi sağa sola savrulursunuz. Türkiye’de yeni bir ideal oluşturdu. 2023 diyoruz. Cumhuriyetle taçlanan Türkiye Devleti’nin kurulduğu günün 100’üncü yılına dayalı hedeflerimiz var. Bu siyaset parti meselesi değil, ülkemiz 2023’te inşallah çok daha güçlü bir seviyeye gelecek. Sonra 2053 diyoruz, bu toprakların vatan edilmesinin ötesinde bu coğrafyayı 1453 yılında imparatorlukların hinterlandında, bir çağı kapatıp, bir çağı açan bu büyük vizyonun 600’üncü yılı. 2071 yılı orta Asya’dan yola çıkıp gelen, Anadolu’yu bininci yılında bize vatan kılan Malazgirt Savaşı’nın yıl dönümü. Böyle bir yolculuk var. Bu yolculukta bir hedefimiz, idealimiz, bu ülkeyi bir üst lige dediğimiz muasır medeniyetler dediğimiz üstüne çıkartma noktasında idealimiz var. Tarih akıp geçerken, bugün o gün. Bugünden itibaren her gün biz bunu yaşamak zorundayız” diye konuştu.

Güneş ve rüzgar yatırımlarına başlıyoruz diyen Bakan Albayrak, "Türkiye’yi başka bir ülke yapacak olan hedefler var. 2016 yılının bir programında dedim ki, bir de bakmışsınız 10 sene sonra Türkiye, enerji ithal eden bir ülke değil ihraç eden ülke olmuşuz. Eğer hedef buysa bu olmak zorundaysa bunun stratejik hedeflerini tek tek belirleyerek döşemek zorundayız. Güneş, rüzgar pahalı olmayacak, ucuz olacak. Türkiye’de üretilecek, yerli mühendisler istihdam edecek. Bütün bu kaynak şekillendirmesinde stratejik akla göre yapacak, bunları teker teker inşa edeceğiz dedik. Dünyanın en büyük güneş tarlası bin megavatlık geçtiğimiz yılki ihale ile bitti. Geçtiğimiz yıl sonu fabrika kurulumunun temeli atıldı. İnşallah bu yıl bitmeden Kasım ayında Türkiye yüzde 65 yerlilikle ve bütün fabrikada çalışanların asgari yüzde 80 mühendisi sizlerin aranızdan. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gençlerimizden olacak. Dünyadaki en gelişmiş, en son teknolojinin AR-GE’ninde olacağı, dünyaya buradan ihraç edecek güneş yatırımına başlıyoruz. Rüzgar aynı şekilde geçen sene bitti bu sene temeli atıldı, seneye en büyük rüzgar tribünleri başlıyor. Nükleer 60 yıllık rüya, güçlü bir Türkiye amacını ortaya koyacaksak eğer, güçlü en son teknoloji, sadece elektrikte değil, enerjide değil, tarımda, sağlıkta, telekominasyonda birçok alanda nükleer teknolojinin imkanlarıyla Türkiye’yi bir üst lige taşıyacaksak bunun alt yapısını da döşememiz lazım. 60 süredir ne eksikti de olmadı, bugün niye bu süreç başladı ve oluyor” şeklinde konuştu.