Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Dolmabahçe Ofisi’nde bugün düzenlenen Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni’ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Albayrak, enerjide önemli adımlar atıldığını söyleyerek,"Tarihi bir program için buradayız. Enerjide son 2,5 senede tarihi adımlar attık. Hedefimiz Türkiye’yi enerji ve maden teknolojilerinde bölgesel ve küresel anlamda önemli bir merkez haline getirmek. Burada dünyanın en büyük iki şirketi protokol imzalayacak. Bu protokolle Yüksek teknoloji bor karbür tesisini kuruyoruz. Balıkesir’de inşallah olacak. Bunun fazları da olacak. Yüksek katma değerli ürünler geliştirecek teknolojiyi ülkemize kazandıracağız. Bor karbür madenden çıkan borun katma değeri işleme yoluyla oluşturduğumuz zincir çerçevesinde yaklaşık iki bin kata kadar arttıran teknoloji. Boru işleyerek Borik asit dediğiniz hale dönüştürdüğünüzde yaklaşık 600 dolar civarında ürüne dönüşüyor. Bor karbür ingot dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element. Savunma sanayiinde Türkiye’yi başka bir iklime taşıyacak. Bor karbür yıllık on binlerce tonluk dev bir pazar büyüklüğüne sahip Savunma sanayiinde yerliliğin arttırılması için bor çok önemli. Dışa bağımlılık azalacak. Bazen parasını veriyorsunuz alamıyorsunuz" dedi.

Türkiye için borun önemli bir ihracat kalemi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, "Türkiye dünyadaki en kaliteli bor rezervlerinin büyük bölümüne sahip. Borda on yıllardır konuşulan tarihi adım atıyoruz. Ne yaptıysak milletimiz için yaptık. Türkiye’de sözde vaatlerde bulunanları hele de seçim beyannamelerinin bir çoğunda ya bor hiç geçmiyor ya da internetten kes yapıştır şeklinde kalıplaşmış cümleler geçiyor. Biz konuşmuyoruz. Birileri konuşuyor, biz yapıyoruz. Kimlerin stratejiler geliştirdiğini kimlerin laklakla uğraştığın hepimiz görüyoruz. Bizim yolumuz teknoloji yolu. Bu hedefleri milletimiz armağan ve ediyoruz" dedi. Ardından imza töreni gerçekleşti.