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17 Temmuz 2018 16:17

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı belli oldu

17 Temmuz 2018 16:17



Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı organizasyon şeması güncellendi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Abdullah Tancan tayin edildi.



Abdullah Tancan kimdir ?


Abdullah Tancan, 1966 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Üniversite öğrenimini ise İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Gaziantep’e geri döndü. 1988 yılından itibaren Gaziantep PTT Başmüdürlüğünde Mühendis, Şahinbey Telefon Müdür Yardımcısı ve Şehitkamil Telefon Müdürü olarak görev yaptı. 1997 yılından itibaren TEDAŞ Gaziantep Müessese Müdürlüğü’nde Planlama Etüt ve Proje, Müşteriler, Müessese Müdürlüğü ve Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Gaziantep’teki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında faaliyetlerde bulundu.



2004 yılından itibaren Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı, Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon Projesi Uygulama Birim Başkanı ünvanıyla çalıştıktan sonra 2010 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Kurul Üyesi olarak atandı ve 2016 Ocak ayına kadar buradaki görevine devam etti. Kurul üyeliği sona eren Tancan, 2016 yılı Ocak ayından sonra T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak atandı.




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