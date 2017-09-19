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19 Eylül 2017 13:36

Enes Su, lüks yatırımın ana kurallarını açıkladı

Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Enes Su, lüks yatırım yapmanın 4 ana kuralını açıkladı.

Enes Su, lüks yatırımın ana kurallarını açıkladı

19 Eylül 2017 13:36


Lüks gayrimenkul yatırımı yapmanın, elbette normal düzeyde bir ev almaktan çok daha farklı ve çok daha detaylı bir süreç olduğunu söyleyen İster klasik, ister modern, ister göl deniz manzaralı, ister çiftlik içinde hayalinizin yatırımını yapmaya karar verdikten sonra gayrimenkulun mimarisinin dikkat etmeniz gerekenler listesindeki en kolay maddelerden biri olduğunu fark edileceğini söyleyen Su, bu sürece başladıktan sonra gayrimenkul sektörü ile ilgili bilinen birçok şeyin konu lüks gayrimenkul olunca ne kadar farklılaştığını görüldüğünü kaydederek, "İlk lüks ev yatırımı uzun ve meşakkatli bir süreç olsa da çok eğitici bir tecrübedir. İşe girişmeden önce birkaç basit öneri ile kendinizi sürece daha hazır hale getirebilirsiniz" dedi ve kuralları şöyle sıraladı:



Çok iyi araştırma ister


Lüks gayrimenkul piyasasını araştırın. Ne kadar çok eve bakarsanız ne istediğiniz ya da ne istemediğiniz ile ilgili fikir sahibi olursunuz. Lüks evlerin sahip olması gerekenler ile ilgili kesin bir fikriniz oluşur. Fiyat aralıklarını öğrenir ne gibi özelliklerin bütçe üstünde nasıl etkiler oluşturduğuna dair bir his edinirsiniz.



Güvenilir bir yatırım uzmanı şart


Yatırım yapmayı düşündüğünüz bölge ve civarında faaliyet gösteren danışmanlardan portföyünde yüksek oranda lüks konutlara sahip olanlarla iletişime geçin. Halihazırdaki portföyde sizin aradığınız gibi bir ev olmamasını çok dert etmeyin çünkü lüks ev sahipleri ile bağlantısı olan ve bu konuda iş tecrübesi olan bir yatırım uzmanı eninde sonunda değerlendirebileceğiniz seçenekler bulacaktır. Güvenilirliği kanıtlanmış, deneyimli ve kontrol edilebilir referanslara sahip gayrimenkul ofis ve danışmanları bu zorlu süreçte en önemli yardımcınız olacaktır.



Finansal hazırlık


Yeterli nakde sahip olmanız yatırımınızı birikiminizi kullanarak yapmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. İyi bir finansal geçmişiniz varsa, genel ekonomik konjonktürü de göz önüne alarak bir finans danışmanı desteği ile sizin için karlı seçeneğe karar verin. Gerekli belgeler ve ön görüşmelerin yapılmış olması her zaman elinizi güçlendirir.



Sonuç süreci


Nihai kararınızı vermeden önce eve bir mimar, iç mimar ya da peyzaj mimarı ile gelin. Hem evin yapısı hem de gelecekte yapmayı düşündüğünüz düzenlemelerle ilgili profesyonel destek alın. İleride yapılması teknik olarak imkansız değişikliklerin hayalini kurmuş olmazsınız ya da yaptığınız yatırım yanında ciddi bir orana sahip bir tadilat faturası ile karşı karşıya kalmazsınız.



Zaman ve sabrın her şeyden önemli olduğunun altını çizen Enes Su, “Yaptığınız yatırımın miktarının büyük olması her şeyi birkaç defa düşünmeniz ve hesaplamanız gerekir. Aday olan her evi en ince detayına kadar incelemek zorundasınız bu defalarca oraya gitmeyi gerektirse de pes etmeyin. Aklınıza gelen her soruya mutlaka yanıt bulun. Lüks konut yatırımında kelimenin tam anlamıyla; çok sabırlı ve detaycı olmanız gerekir” ifadelerini kullandı.




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