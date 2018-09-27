Enes Ünal'lı Real Valladolid, ilk galibiyetini aldı

İspanya La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Enel Ünal'lı Real Valladolid, sahasında Levante'yi 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

La Liga'nın 6. haftasında Real Valladolid, sahasında Levante ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, konuk takım 47. dakikada Postigo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 51. dakikada Enes Ünal sahneye çıktı fileleri havalandırarak ev sahibi ekibe eşitliği getirdi. 56. dakikada Martinez'in golüyle 2-1 öne geçen Valladolid, sahadan da üç puanla ayrılan taraf oldu. 90. dakika boyuna sahada kalan Enes Ünal, performansıyla göz doldurdu..

Bu sonuçla Valladolid, ligde ilk üç galibiyetini elde ederken, Levante ise 4 puanda kaldı.