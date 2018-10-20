Enflasyonla mücadeleye baklava da katıldı

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında baklavaya yüzde 10 indirim geldi. Tatlıcı Seyidoğlu Gıda, enflasyonla mücadele için tüm mağazalarında yüzde 10 indirim uygulamaya başladığını açıkladı. Özellikle baklava ve tatlı grubunda vatandaşın yüzde 10 indirimle ağzının tatlanacağını söyleyen Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, “Sultanbacı ismiyle 14 adet mağazamız ve kebap restoranımızda vatandaşlara tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız. Hükümetimizin başlattığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek olmak istedik. İnşallah bu kampanyaya tüm firmalar katılır” diye konuştu.

“Tüm mağazalarımıza enflasyonla mücadele resmi logolarını astık”

Mağazalarında baklava başta olmak üzere, tahin pekmezden reçele, pastadan çikolataya kadar 200 çeşit ürün bulunduğunu ifade eden Göksu, “Geçtiğimiz günlerde TOBB tarafından enflasyonla mücadele için acil indirim uygulanması gereken ürünler listesinde baklava ve fıstık da yer aldı. Bu genelgeye ve hükümetimizin Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasına destek olmak adına milli tatlımız baklavayı halkımıza daha ucuz yedirmek için yüzde 10 indirim yaptık. Türkiye'nin en büyük tatlıcı gruplarından biri olarak enflasyonun düşürülmesinde katkımız olsun istedik. Bı kapsamda tüm mağazalarımıza enflasyonla mücadele resmi logolarını astık” şeklinde konuştu.