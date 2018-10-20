İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Enflasyonla mücadeleye baklava da katıldı

Tatlıcı Seyidoğlu Gıda, enflasyonla mücadele için tüm mağazalarında yüzde 10 indirim uygulamaya başladığını duyurdu.



Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında baklavaya yüzde 10 indirim geldi. Tatlıcı Seyidoğlu Gıda, enflasyonla mücadele için tüm mağazalarında yüzde 10 indirim uygulamaya başladığını açıkladı. Özellikle baklava ve tatlı grubunda vatandaşın yüzde 10 indirimle ağzının tatlanacağını söyleyen Seyidoğlu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Necati Göksu, “Sultanbacı ismiyle 14 adet mağazamız ve kebap restoranımızda vatandaşlara tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulayacağız. Hükümetimizin başlattığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek olmak istedik. İnşallah bu kampanyaya tüm firmalar katılır” diye konuştu.



“Tüm mağazalarımıza enflasyonla mücadele resmi logolarını astık”


Mağazalarında baklava başta olmak üzere, tahin pekmezden reçele, pastadan çikolataya kadar 200 çeşit ürün bulunduğunu ifade eden Göksu, “Geçtiğimiz günlerde TOBB tarafından enflasyonla mücadele için acil indirim uygulanması gereken ürünler listesinde baklava ve fıstık da yer aldı. Bu genelgeye ve hükümetimizin Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasına destek olmak adına milli tatlımız baklavayı halkımıza daha ucuz yedirmek için yüzde 10 indirim yaptık. Türkiye'nin en büyük tatlıcı gruplarından biri olarak enflasyonun düşürülmesinde katkımız olsun istedik. Bı kapsamda tüm mağazalarımıza enflasyonla mücadele resmi logolarını astık” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.