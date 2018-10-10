Enflasyonla Topyekun Mücadeleye Modoko'dan destek

Enflasyonla Topyekun Mücadeleye Modoko'dan da destek geldi. Modoko'dan yapılan açıklamada ürünlerde asgari yüzde 10 indirim uygulanacağı bildirildi.

Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programa, Türkiye'nin önde gelen markalarından destek geldi. Bu kapsamda, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına” katkı sağlamak isteyen tüm firmalardan beklenti, ürün ve hizmetlerde yıl sonuna kadar yüzde 10 asgari indirim taahhüdü vermeleri oldu.

Mobilya'nın başkenti olarak bilinen, zanaatın ve teknolojinin buluşma noktası Modoko Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu, “Enflasyonla Topyekun Mücadele” programına destek vereceklerini; bünyesinde bulundurduğu mağazalar aracılığı ile ürünlerinde asgari yüzde 10 indirim uygulanacağını bildirdi.

Modoko'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin 2019-2021 yılları arasını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programında, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyon ile mücadele gelmektedir. Özellikle son dönemde kurda meydana gelen spekülatif artışlar sonucu fiyatlamalarda yaşanan yukarı yönlü gidiş, yüksek enflasyona neden olmuştur.Gelinen durum, sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekun Mücadele ihtiyacını doğurmuştur" denildi.