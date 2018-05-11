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11 Mayıs 2018 11:28

"Engel" tanımayan gençler askere uğurlandı

Temsili olarak bir günlük askerlik yapacak olan Maltepeli engelli gençler, ellerine kına yakılarak asker ocağına uğurlandı.


11 Mayıs 2018 11:28


1 günlük temsili olarak vatani görevlerini yapacak olan Maltepe’de yaşayan engelli gençler, askere uğurlandı. Maltepe Belediyesi önünde askerlik çağına gelen beş engelli genç için uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, asker adaylarına kınalarını yaktı. Renkli görüntülerin oluştuğu törende aileler hem gurur duydu hem de büyük mutluluk yaşadı.



"Onların içindeki sevinci paylaşmanın mutluluğunu paylaşıyoruz"


Belediye binası önündeki törende engelli gençlerin kınasını yakan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geleneksel bir uygulama 3 yıldır Maltepe Belediyesi’ni önünden Maltepe’deki engelli kardeşlerimizi askere gönderiyoruz. Onların içindeki o duyguyu, o sevinci onlarla birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir gün de olsa onu hissedebilmeleri, o şapkayı giymeleri, o bereyi takmalarını mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Türkiye’de sınır ötesi operasyonda da Türkiye’nin birliği, bütünlüğü için teröre karşı mücadele eden Mehmetçiklerimiz, Peygamber Ocağı olarak kabul ettiğimiz, kışlalarına bir an önce sağ salim dönerler” dedi.


Maltepe Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen törenin ardından, aileleriyle birlikte otobüslere binen asker adayları, Maltepe İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’na teslim oldu. Askeri üniformalarını giydikten sonra göreve başlayacak olan engel tanımayan askerler, aynı gün saat 17:00’da tezkerelerini alacak.




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