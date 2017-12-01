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01 Aralık 2017 16:31

Engellere birlikte çalım attılar

Ampute Milli Takım futbolcuları ve ünlülerden oluşan takım, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla özel bir futbol maçında karşı karşıya geldi.

Engellere birlikte çalım attılar

01 Aralık 2017 16:31

Maçın kazanan dostluk oldu.


Maltepe Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle dev bir maça ev sahipliği yaptı. Engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları anlamak ve toplumsal duyarlılık göstermek adına Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’ndan özel bir karşılaşma düzenledi. Karşılaşmada, Ampute Milli Takımı futbolcuları ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yer aldığı takım, İbrahima Yattara, Ahmet Dursun, boksör Atagün Yalçınkaya, Survivor 2017’nin yarışmacılarından Ogeday Girişken ve boksör Adem Kılıççı’nın sahaya çıktığı takım ile karşı karşıya geldi. Maç 4-4 eşitlikle sona ererken kazanan dostluk oldu.


“Amacımız toplumsal duyarlılığı artırabilmek”


Gerçekleştirilen maçta Ampute Milli Takımı oyuncularıyla aynı takımda yer alan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugün engelli kardeşlerimiz ile ünlülerimiz bir araya geldi. Bunu geleneksel hale getirdik, Aralık ayının ilk haftası engellilerimiz için bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Amacımız toplumsal duyarlılığı artırabilmek. Engellilere toplum olarak sahip olmamız gerektiğini, onların acınacak bireyler olmadığını anlatma çabası içerisindeyiz. Onlar bizim için ayrıcalıklı, sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bunu sadece belediye personeli olarak değil, Maltepeliler olarak yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.


“Onları yalnız bırakmayacağız”


Maçta ünlüler takımında yıldızlaşan Gineli eski futbolcu İbrahima Yattara, “Böyle bir programa katıldığım için çok sevinçliyim. Onlar da Avrupa Şampiyonu oldu ve tüm Türkiye’nin yüzünü güldürdü. O yüzden biz de onları yalnız bırakmayacağız, bu yüzden de bugün buradayız ve birlikte engelliler gününü kutlayacağız. Hepsini de tebrik ediyorum, Türkiye için çok büyük işler yaptılar” dedi.


“Engellere çalım attık”


Adını Survivor adlı yarışma programıyla duyuran aynı zamanda boksör olan Adem Kılıççı, “Bugün engellere çalım attık, amacımız da buydu. Maç da berabere bitti, demek ki hiçbir zaman engel diye bir şey yok. Çok güzel bir maç oldu ve zorlandık rakip karşısında. İyi oyun oynadılar, ben bu kadar zorlu geçeceğini düşünmemiştim. Ampute Milli Takım oyuncularımız gerçekten çok iyi çalışmış ve çalışmanın neleri başarabileceğini ispatladılar. Amacına uygun bir etkinlik oldu ve gereken mesajı buradan verdik” diye konuşu.


“Çok anlamlı bir mesaj için buradaydık”


Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takım oyuncusu olan Feyyaz Gözüaçık, “Rakip oyunculara ve belediyeye çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir mesaj için buradaydık, ayaklarına yüreklerine sağlık. Engelliler günü nedeniyle buradayız. biz başkalarına örnek oluyoruz, başkaları da bize örnek oluyor” şeklinde konuştu.




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