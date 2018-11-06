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Engelleri aşıp, Maltepe'nin gurur oldular

Maltepe’deki Avrasya Özel Çocuklar Derneği adına “Türkiye Özel Olimpiyatlar”nda yarışan ve altın madalya kazanan 25 sporcudan down sendromlu Onur Doğan, Deniz Ekinci, Yunus Can Özdemir ve otizmli Efe Aslım, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı makamında ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı.

Maltepe'deki Avrasya Özel Çocuklar Derneği adına “Türkiye Özel Olimpiyatlar”nda yarışan ve altın madalya kazanan 25 sporcudan down sendromlu Onur Doğan, Deniz Ekinci, Yunus Can Özdemir ve otizmli Efe Aslım, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı makamında ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı. Kılıç, “Maltepemizin en özel yeteneklerini konuk etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onlar Maltepe'nin gururu oldular. Ali ağabeyleri olarak her koşulda yanlarında olacağım” dedi.


Maltepe'de 3 yıldır spor, sanat, danışmanlık, sosyal adaptasyon ve yaşam alanlarında özel gereksinimli genç ve çocuklara hizmet veren Avrasya Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği bünyesinde eğitim gören ve çeşitli engelleri bulunan 25 sporcu, Kadıköy Kalamış Parkında Spor Tesisleri'nde düzenlenen, 650 çocuğun katıldığı “Türkiye Özel Olimpiyatları”na katılarak, 28 branşta derece aldı. Bu kapsamda belediyenin de destek verdiği derneğin sporcularından down sendromlu Onur basketbolda, Deniz atletizmde, Yunus Can Özdemir “floorball”da ve otizmli Efe insanlık tarihinin en eski sporlarından olan “Bocce”de altın madalya kazanarak, Belediye Başkanı Ali Kılıç ile mutluluklarını paylaştı. Ayrıca sporculardan down sendromlu Özge Sağır da, KKTC'deki kampa katılarak 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak uluslararası özel olimpiyatlarda “bocce” branşında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.


“Her zaman onların yanındayız”


Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) bünyesinde düzenlenen yarışmaya katılan ve derece alan sporcuları tek tek öperek tebrik eden Başkan Kılıç, “Maltepemizin en özel yeteneklerini konuk etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Onlar çeşitli branşlarda engelleri aşarak, Maltepe'nin gururu oldular. Bizler de onların hayatını kolay kılmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben onların Ali ağabeyleri olarak, her koşulda yanlarında olacağıma söz veriyorum” dedi.

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