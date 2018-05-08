Engelli askerlerin kına gecesinde anneler gözyaşı döktü

Annelerin gözyaşlarına boğulduğu kına gecesinde engelli gençler halay çekip eğlenirken, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ise asker adaylarına kına yaktı.

Avcılar Belediyesi, askerlik çağına gelen 9 engelli bireyin 1 günlük yapacağı askerlik öncesi davullu zurnalı kına gecesi düzenledi. Kına gecesine, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin yanı sıra Garnizon Komutanı Önder İrevül, gaziler ve engelli çocukların aileleri katıldı. Avcılar Belediyesi, Resul Erdoğan, Mehmet Cengiz, Talha Bekir Ünlü, Aybars Görgeç, Hakan Üstünal, Öner Cem Bağlarbaşı, Yağız Kemik, Hakan Kaya için Gümüşpala Mahallesi’ndeki Paşaeli Parkı’nda kına gecesi düzenlendi. Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen gecede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 1 gülük temsili askerlik yapacak gençlere kınalarını yaktı.

Aileler çocuklarına kına yakılırken gözyaşlarını tutamazken, o anları cep telefonuyla ölümsüzleştirdi.

Gecede temsili askere gidecek gençler ve yakınları çeşitli oyunlar oynadı ve halay çekti. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte engelli gençler ve aileleri gönüllerince eğlendi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ise her Türk erkek çocuğunun askere gitmeyi hayal ettiğini belirterek, "Bugün özel çocuklarımızı askere gönderiyoruz. Onlar sadece bir gün askerlik yapıyorlar ama o bir gün de onlar için o kadar değerli ve önemli ki çünkü biz vatanına hizmet etmeyi ve onu askere yollamayı gelenek haline getirmiş kınalar yakın bir toplumuz. Kınanın yakılarak gönderilmesini ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Onun için de asker kına gecesi yapıyoruz ve çocuklarımızı askere göndereceğiz buradan. Onlar vatanına hizmet etmek için engel tanımayan özel çocuklar. Onları hiçbir şey vatanına hizmet etmesine engel olamaz. Onların da hakkı diğer abileri gibi. Abileri, kardeşleri nasıl askere gidiyorsa biz de bu özel evlatlarımıza kına gecesi düzenleyerek gönderiyoruz” dedi.