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27 Haziran 2018 15:10

Engelli atlet Zübeyde Süpürgeci Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcusuZübeyde Süpürgeci,İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Engelli atlet Zübeyde Süpürgeci Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek

27 Haziran 2018 15:10

Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde ter dökecek olan milli atlet Süpürgeci’nin hedefi Türk Bayrağı’nı göndere çektirip madalyayla yurda dönmek.


İspanya’nın Tarragona şehrinde 22 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları’na 26 ülkeden 4 bin sporcu katılıyor. Türkiye’yi bu organizasyonda temsil eden 345 sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm sporcusu Zübeyde Süpürgeci de yer alıyor. Süpürgeci, Kadınlar 800 metre T54 kategorisinde yarışacak.


Sıkı bir çalışma programından geçen milli atlet Süpürgeci, amacının rakipleri geride bırakıp Türk bayrağını göndere çekmek olduğunu söyledi. Türk halkından dua bekleyen Süpürgeci, “Uzun süredir olimpiyatlara çalışıyorum. Başarılı olacağıma inanıyorum. Ülkeme yakışır bir şekilde yarışıp olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağım” dedi.


Milli sporcuya başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bugüne kadar birçok kez başarılar elde eden sporcumuz, yüz güldüren sonuçla geri dönecektir. Buna yürekten inanıyorum” dedi.



“28 Haziran günü yarı finalde mücadele edecek”


Süpürgeci, oyunların ilk ayağında 28 Haziran Perşembe günü 20.30’da yarı finalde mücadele edecek. Milli sporcu, finale kalması halinde 29 Haziran Cuma günü 21.40’ta madalya için yarışacak.


Bugüne kadar birçok kez Türkiye birinciliği bulunan Süpürgeci’nin İtalya’da yapılan Bedensel Engelliler Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.




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