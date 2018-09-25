Engelli basketçiler İzmir'de kampa girdi

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala İzmir'de kamp yapıyor. Bağcılarlı sporcular, kamp sırasında düzenlenen Safter Karabağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası'na da katılıyor.

Geçen sezon Süper Lig'de sezonu 8. sırada tamamlayan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Mavi-Beyazlı takım 10 sporcu, 1 antrenör, 1 malzemeci ve 2 yöneticiyle İzmir'de kamp kurdu. Emrah Elban'ın antrenörlüğünde kamp yapan takım, aynı yerde 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Safter Karabağlı Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası'na da katılıyor. Bağcılarlı basketçiler turnuvada Gazişehir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara TSK ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne karşı mücadele edecek.

“Basketçilerimize başarılar diliyorum”

Maddi ve manevi olarak her zaman engelli sporcuların yanında olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “İzmir'de bizi temsil edecek basketçilerimize turnuvada başarılar diliyorum” dedi.

29 Eylül'de İstanbul'a dönecek olan Bağcılar Belediyesi, 14 Ekim'de Altınordu Spor Kulübü ile yapacağı maçla Süper Lig'e başlayacak.