Engelli çiftin gelinlik ve damatlık giyme hayali 17 yıl sonra gerçekleşti

Gelinlik ve damatlık giyerek nikah tazeleyen engelli çiftin düğünde 4 engelli genç kız da gelinlik giyerek hayallerini gerçekleştirdi.

Engellilere yönelik hizmetlerini sürdüren Tuzla Belediyesi, engelli genç kızların gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdi. Belediye ekipleri tarafından düzenlenen düğünde 4 engelli genç kız, hayalini kurdukları beyaz gelinliği giydi.

Törende 17 yıl sonra ilk kez gelinlik ve damatlık giyme hayalini gerçekleştirerek nikah masasına oturan 42 yaşındaki Umut Karaca ve 40 yaşındaki Zeliha Karaca isimli engelli çiftin ise nikahı kıyıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı'nın katıldığı düğünde, Başkan Yazıcı çiftin nikahını kıydı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde halaylar çekildi ve pasta kesildi.

Başkan Yazıcı, 17 yıl sonra gelinlik ve damatlık giyen çifti yalnız bırakmadı

Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Başkan Şadi Yazıcı, “Metropollerdeki belediyecilikte artık rutin belediyecilik hizmetlerinin ötesinde biz sosyolojik olarak dezavantajlı kesimler dediğimiz yaşlısı, kimsesizi, dulu, yetimi ve engellisi bizim özel dediğimiz çocuklarımız ve vatandaşlarımızla ilgilenmek gibi sosyal sorumluluk projelerimiz var. Gönül Elleri Çarşımız bizim bu konudaki çalışmalarından bir tanesi de bütün bu dezavantajlı kesimin yanında aynı zamanda özel dediğimiz vatandaşlarımız, çocuklarımızla ilgilenen o komisyonumuzun bugün böylesine çok özel bir program ile karşımıza geldiler. 365 gün her türlü çalışmaları yapılıyor ama bugün hayalinde gelinlik giymek olan, zamanında evlenmiş olan iki özel kardeşimizin gelinlik giymeyen gelinimizin, damatlık giymeyen damadımızın bu havayı koklamayan bu çiftimizin iki tane de pırlanta gibi çocukları var. Onlara bir düğün havası yaşatmaktı. Biz onların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştık. Diğer gelin kızlarımızın da hayali gelinlik giymekti. O gelinliği giydiler, onlar da mutlular bizi de çok mutlu ettiler. Bütün Kadın Kent Gönüllülerine, bütün emek veren kardeşlerimize ve bugünkü nikahını kıydığımız çiftimize ve bir diğer gelinlerimize mesut ve bahtiyar olmalarını Rabbim'den diliyorum” şeklinde konuştu.

"Amacımız onların gönüllerini yapmak"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, bu yönde taleplerin sıkça geldiğini belirterek, “Bu ikincisi yaptığımız program yaşı dolan ve hiç gelinlik giyme ümidi olmayan ve hep ablalarını gelin, ağabeylerini damat olarak gören kızlarımız en azından böyle bir fotoğraf karesi içinde olmak istiyorlar. Biz de onların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Sadece bu alanda değil hangi alanda hayalleri varsa mümkün olduğunca amacımız gönüllerini yapmak. Amacımız hayata tutunmalarını sağlamak, ailelerin desteğine destek olmak, onlara güç katmak. Ben buradan Kadın Kent Gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum. Onların emeği çok büyük burada” dedi.