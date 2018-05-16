Engelli çocuklardan Esenyurt’a yeşil katkı

Esenyurt Belediyesinin gerçekleştirdiği Akçaburgaz Mahallesi’ndeki yeşillendirme projesine engelli çocuklar da destek verdi. Fidan dikme etkinliğine katılan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe özel ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı önemli bir görev olarak gördüklerini belirterek, “Bu tip organizasyonlarla da onların sosyalleşmesine katkı sağlıyoruz. İçinde olduğumuz geniş alanı 3 milyon metrekarelik yeşil bir bölge haline getireceğiz. Burada çeşitli sosyal aktivitelerin yapılabileceği gibi koşu, yürüme gibi doğa sporları gerçekleştirmekte mümkün olabilecek. Bu alanda bir sosyal tesis yapmayı da planlıyoruz” dedi.

Alatepe, engelli çocuklarla birlikte fidan dikerken onlarla yakından ilgilendi.