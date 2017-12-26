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26 Aralık 2017 17:26

Engelli izcilerden el sanatları sergisi

Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri yaptıkları el emeği göz nuru çalışmalardan yıl sonu sergisi açtı.

Engelli izcilerden el sanatları sergisi

26 Aralık 2017 17:26

Sergi büyük beğeni topladı.


Kapı süsünden oyuncaklara, çiçek tasarımlarından birbirinden yaratıcı takılara kadar çok sayıda el emeği göz nuru engelli izcilerin çalışmaları yıl başı öncesi satışa sunuldu.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına sergi açılışını gerçekleştiren Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, “Engelli yavrularımızın yaptığı çalışmalara hayranlıkla baktım. Aslında engel diye bir şey olmadığını bu sergi sayesinde görmüş olduk. Tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Hepsinin emeğine sağlık” dedi.


Büyükçekmece’de bir alışveriş merkezinin ikinci katında 30 Aralık tarihine kadar sergilenmeye devam eden Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzcileri El Sanatları Sergisi’nde satılan el işi çalışmalarından elde edilen gelir ise engelli izcilere verilecek.




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