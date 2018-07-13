Kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şüpheli şahıs Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şahsın genç kızı metrobüse götürdüğü anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, 43 yaşındaki N.S. isimli şüpheli erkek şahıs 19 yaşındaki yüzde 50 engelli kızla Bahçelievler’de tanıştı. Bir çocuğu bulunduğu da öğrenilen N.S. iddiaya göre burada kızı kandırarak tecavüz ettikten sonra metrobüse bindiği kızla birlikte Beylikdüzü’nde bir adrese geçti. Bir süre geçtikten sonra N.S. iddiaya göre engelli kızı metrobüse bindirip tekrar Bahçelievler’deki evine gönderdi. Aradan bir süre geçtikten sonra N.S. kıza yardım etmek isteğini söyleyerek cep telefonu numarasını aldığı annesine telefonla mesaj attı.Mesajla rahatsız ettiği engelli kızın annesine "Siz beni tanımazsınız ama ben sizi tanıyorum" diyerek mesaj atan N.S. kadının durumunu eşine bildirmesiyle ve kadının eşinin kendisine kızmasıyla telefonla tacizlerini durdurdu.

Metrobüs kamerasından tespit edildi

Aradan bir süre geçikten sonra şüpheli şahsın mesaj attığı numaradaki whatssapp fotoğrafından yola çıkan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro dedektifleri mesaj atılan numarayı tespit etti. Numara şüpheli şahsın bir akrabasına ait olduğu anlaşıldı. Şahsın genç kızı metrobüse bindirirken görüntülerini tespit eden polis şüpheli şahsı evinde kıskıvrak yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şahsın farklı suçlardan 7 yıl hapis cezası olduğu anlaşıldı. Emniyette konuyla ilgili ifade veren N.S. kızın anmesine mesaj attığını kabul ederken tecavüz iddiasını reddedip yardım etmek istediğini söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.