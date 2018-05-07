Engelli mehter takımından “Engelsiz” performans

Açılışta engelli bireylerden oluşan mehter takımının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara, engelli ve yaşlı bireylere yönelik koruyucu, destekleyici çalışmaların yürütüldüğü rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu Arnavutköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, merkez yetkilileri, engelli ve yaşlı vatandaşlar katıldı. Açılış engelli bireylerden oluşan mehter takımının gösterisiyle başladı. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösteride mehter takımının seslendirdiği marşlar dinleyenleri hayran bıraktı. Ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Açılışta konuşan Başkan Baltacı, engelli vatandaşların toplumun her alanına katılmasının önemine dikkat çekerken yaşlı bireyler için merkezde birçok hizmet sunulduğunu ifade etti. Törende ayrıca engelli ve yaşlı vatandaşlara medikal malzeme desteği verilerek tekerlekli sandalyeler dağıtıldı. Törende ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı muhtarlar tarafından Başkan Baltacı’ya plaket takdiminde bulunuldu.

“İhtiyaç sahiplerine verdiğimiz hizmetleri tek çatı altında topladık”

Engelli ve yaşlı vatandaşlar için birçok hizmetin bir arada sunulduğu bir merkezin açılışını yaptıklarını ifade eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “ Daha verimli hizmet sunmak adına bugün bu binamızın açılışını gerçekleştirdik. Burada özellikle engellilere ve yaşlılara, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz hizmetleri tek çatı altında topladık. Yıl boyu hizmet veren paranın geçmediği sosyal marketimizde burada aynı zamanda bugün medikal malzeme dağıtım törenimizle de birleştirerek güzel bir etkinliğimiz oldu. Sadece mehter takımı değil, folklor takımı da var. Bunun dışında bir takım engellilerimizin oluşturduğu gruplarda var. Hayatının her alanına yayarak onları en güzel şekilde eğitmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.