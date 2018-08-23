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23 Ağustos 2018 21:37

Engelli milli atlet Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu

Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm milli sporcuları başarıya doymuyor.

Engelli milli atlet Hamide Doğangün Avrupa şampiyonu oldu

23 Ağustos 2018 21:37

Şampiyonanın ilk yarışında altın madalya kazanan milli atletlerimizden Hamide Doğangün, T53 kategorisi 400 metre kadınlarda Avrupa şampiyonu olurken diğer sporcumuz Zeynep Acet de ikinci oldu.


Almanya’nın başkenti Berlin’de 20 Ağustos’ta başlayan Berlin 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan mutlu haberler gelmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20.05’te piste çıkan Milli atlet Hamide Doğangün, T53 kategorisi 400 metre kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Aynı yarışta mücadele eden diğer sporcumuz Zeynep Acet de ikinci olarak milletimize büyük bir gurur yaşattı.



“Yüzümüzü güldüren sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum”


Sporcuları telefonla arayarak tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Bayrağımızı göndere çektirip ve İstiklal Marşımızı okutarak milletçe yüzümüzü güldüren sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.


Doğangün ve Acet, şampiyonadaki ilk yarışlarında da büyük başarı elde etmişti. Önceki günkü müsabakada T53 kategorisi 200 metre kadınlarda yarışan sporculardan Hamide Doğangün 31.59’luk derecesiyle birinci olup altın madalyayı kazanırken diğer sporcumuz Zeynep Acet de 35.78’lik derecesiyle yarışı ikinci tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi olmuştu.


15 milli sporcunun arasında Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı’ndan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet, Nurşah Usta ve Hamza Doğan da yer alıyor.




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