Engelli minikler trafik kurallarını öğrendi

Çocukların trafik parkındaki sevinci renkli görüntüler oluşturdu.

Halkalı’ da bulunan Küçükçekmece Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’na giderek trafik kurallarını öğrenen minikler büyük heyecan yaşadı. Küçükçekmece Belediyesi’nin 2015 yılında hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk engelli parkuruna sahip Trafik Eğitim Parkı’na giden engelli çocuklar uzman eğitmenler ve toplum polisleri tarafından hem uygulamalı hem de pratik trafik eğitimi aldı. Araçlara binerek trafik kurallarını uygulamalı öğrenen miniklere eğitim sonunda ise hediye ve sertifika verildi.

“İl dışından, farklı ilçelerden çok talep var”

Trafik Eğitim Parkı Yöneticisi Melek Bozacıoğlu, Türkiye’nin ilk engelli parkuruna sahip Küçükçekmece Trafik Eğitim Parkı’na büyük ilgi olduğunu söyledi. Bozacıoğlu, “Küçükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği Trafik eğitim Parkı’na, İstanbul’un başka semtlerinden hatta il dışından bile talep var. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Sivas, Burdur’dan gelip parkımızı incelediler. Bakırköy, Avcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Esenyurt gibi İstanbul’un diğer ilçelerinden de çocuklar gelmek istiyorlar. Çok talep var, yetişemiyoruz randevulara” dedi.

“Çocuklardan güzel geri dönüşümler alıyoruz”

Melek Bozacıoğlu, küçük yaşta trafik eğitimi alan geleceğin büyüklerinin daha fazla trafik kurallarına uyduğunu ise şu sözlerle anlattı: “Biz anaokulu çocuklarına burada trafik eğitimi veriyoruz. Servise bindikleri anda en ufak bir hatada şoförü uyarıyorlar. Mesela emniyet kemerini takmadı diyelim, bip bip diye yol boyunca ses çıkarıyorlar. Anaokulu öğretmeni öğretmiş onlara. Şoförler bize geliyordu, ne yapıyorsunuz bu çocuklara diye. Çok fazla geri dönüş alıyoruz biz çocuklardan.”

“Ehliyet almak zorlaşmalı ki kazalar azalsın”

Trafik kazalarının önüne geçebilmek için ehliyet almanın zorlaşması gerektiğini kaydeden Trafik Eğitim Parkı Eğitmeni Fatih Çullu ise, “Dışarıda kaza yapanların çoğu trafik eğitimi almış kişiler. Peki neden böyle oluyor? Çünkü sadece araç kullanmak için ehliyet alıyorlar. Trafik kuralları ihlal ediliyor, kazalar yaşanıyor bunun sonucunda. Oysa ki ehliyet almak isteyen herkese psikomotor eğitimi verilse böyle olmaz. Ağır vasıta şoförlerine verilen bir eğitim bu. Ciddi bir eğitim, trafiğe çıkmadan önce similasyonla verilen bir eğitim. Bu şekilde olsa her önüne gelen ehliyet alamaz. Kazalar da azalır” dedi.

Bugüne kadar 71 bin kişi faydalandı

Küçükçekmece Belediyesi Trafik Parkı’nda 29 Nisan 2015 tarihinden bu yana, tamamen ücretsiz olarak 566 engelli ile 70 bin 500 öğrenciye uzman eğitmenler ve polis memurları tarafından trafik eğitimleri verildi. Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Küçükçekmece ilçesindeki anaokulu ve 6’ncı sınıf öğrencilerine ve velilere bisiklet eğitimi de veriliyor.