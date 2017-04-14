Engelli seçmenler asansörlü araçlarla taşınacak

Evlerinden alınacak olan engelli seçmenler okullardaki sandıkta oylarını kullandıktan sonra yeniden alındıkları yere bırakılacak.

Engellilerin sosyal yaşama katılması için önemli projeleri hizmete sunan Bağcılar Belediyesi, ilçede yaşayan engellilerin 16 Nisan’daki referandumda oylarını hiçbir zorlukla karşılaşmadan ve rahatça kullanabilmesi amacıyla her türlü hazırlığı tamamladı. Bağcılar Belediyesi ilçede yaşayan engelliler ile Engelliler Sarayı’ndaki kursiyerlerin 16 Nisan referandumunda oylarını kolaylıkla kullanabilmesi için gerekli tedbirleri aldı. Buna göre, engellilerin oy kullanacakları okula ulaşımının sağlanması amacıyla 9 adet asansörlü özel araç ile 25 binek araç ve 1 de ambulans hizmet verecek. 16 Nisan Pazar günü engelli seçmenler evlerinden araçlarla alınarak oylarını kullanacakları okullara götürülecek. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından engelli seçmenler yeniden araçlara alınarak evlerine bırakılacak. Servis hizmetinden faydalanmak isteyen Bağcılarlı engelli seçmenler 0212 630 96 96 numaralı telefonu arayarak başvuruda bulunabilecek.

"Engelli hemşehrilerim demokratik hakkını rahatça kullanacak"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelli vatandaşlardan bine yakın başvuru beklediklerini ifade etti. Engellilerin oy kullanma haklarını zorlukla karşılaşmadan yerine getirmesi için her türlü imkanı sunacaklarını belirten Çağırıcı, "Engelli hemşehrilerim inşallah 16 Nisan’da oylarını hiçbir sıkıntı ve zorlukla karşılaşmadan kullanacak. Bağcılar Belediyesi olarak onlara her alanda hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi.