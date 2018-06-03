Engelli sporcular İsviçre’den birincilikle döndü

39 ülkeden 300 sporcunun katıldığı yarışmalarda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı sporcuları kendi branşlarında birinci oldu.

25-27 Mayıs 2018 tarihlerinde İsviçre’nin Notwill şehrinde düzenlenen 208 Atletizm Grand Prix turnuvasına Türkiye milli takımı adına Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm sporcuları katıldı. 39 ülkeden 300 sporcunun ter döktüğü yarışlarda Bağcılarlı sporcular Hamza Doğan, Zübeyde Süpürgeci, Hamide Kurt, Zeynep Acet ve Nurşah Usta birincilik elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Zorlu geçen turnuva sonunda Bağcılarlı sporcular kendi branşlarında birinci olarak rakiplerini geride bıraktı. Hamide Kurt, kadınlar 100 metrede 16.82’lik derecesiyle 2.olarak gümüş madalya, kadınlar 200 metrede 30.36’lık derecesiyle 1.olarak altın madalya, kadınlar 400 metrede 36.42’lik derecesiyle 1.olarak altın madalya ve kadınlar 800 metrede 1.51’lik derecesiyle 2.olarak gümüş madalya kazandı. Zübeyde Süpürgeci, kadınlar 100 metrede 16.13’lük derecesiyle 1.olarak altın madalya, kadınlar 200 metrede 28.97’lik derecesiyle 1.olarak altın madalya kazandı. Hamza Doğan, erkekler gülle atmada 11.79’luk derecesiyle 1’inci olarak altın madalya, erkekler cirit atmada 33.30’luk derecesiyle 2.olarak gümüş madalya kazandı. Zeynep Acet ve Nurşah Usta ise 100 metre koşularda yarışıp daha önceki derecelerini geliştirdiler.

“Engelli sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum”

Yarışmalar sonunda milli takım sporcularına kazandıkları altın ve gümüş madalyalar düzenlenen törenle verildi. Dereceye giren sporcuları kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yurtdışında 39 ülke arasında milli takımımızı en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Yüz güldüren bu sonuçlar bizi de mutlu etmiştir” dedi.