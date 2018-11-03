Engelli vatandaşı araca almadığı iddia edilen taksici yakalandı

Levent'te engelli vatandaşı taksiye almadığı iddia edilen sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Para cezası kesilen sürücünün, aracı da trafikten men edildi. Engelli vatandaşın adres sorduğunu iddia eden sürücü, bir başka kadın yolcuyu da yemeğe gideceğini belirterek almadığını söyledi.

Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir taksi sürücüsünün kaldırımda bekleyen engelli bir vatandaşı aracına almadığı iddia edilmişti. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, 34 TEF 23 plakalı aracın sahibi İsmet Z.'ye ulaştı. Buradan sürücü Mehmet G.'ye ulaşan ekipler, taksi sürücüsünü yakalayarak şubeye götürdü.

Para cezası kesildi, araç trafikten men edildi

Şubede işlemleri yapılan araç sahibi ve sürücüye, “Çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak”, “Muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması”, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak” ve “Taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak“ maddelerinden toplam bin 706 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenen sürücünün kullandığı araç, eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.

“İlki adres sordu, diğerini de yemek için almadım”

İşlemlerinin ardından şubeden çıkartılan sürücü Mehmet G., “Ben Levent metroya yolcu bıraktığımda ilk arkadaş adres sordu. İkinci gelen hanımefendiye ise çalışmayacağı mı ve yemek yemeye gideceğimi söyledim. Bu görüntüyü çekenler bizi şikayet etmiş, memur arkadaşlar da gereğini yapıyor. Kesinlikle yanlış anlaşılma var, biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını istiyoruz” dedi.