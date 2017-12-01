Engelli vatandaşlar Taksim’de yürüdü

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı festivalin ilk gününde Taksim’de engellilerin katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde birçok kurumun katkısıyla Barikat Sanat Atölyesi Derneği tarafından hayata geçirilen 8’inci Barikat Film Festivali başladı. Festivalin ilk gününde engelli vatandaşlar Taksim Tünelde buluştu. Çeşitli enstrümanlarla çalınan şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Keyif dolu dakikaların ardından Galatasaray Meydanı’na doğru yürüyüş başladı. Yürüyüşe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelliler, engelli yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

“Engelli olmadan onları anlayabilmemiz gerekiyor”

Yürüyüş esnasında gözlerine siyah bant takan Başkan Lokman Çağırıcı, “Bağcılar Belediyesi her yıl olduğu gibi yine 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla 4 günlük bir program hazırladı. Biz 12 ay boyunca, yıl boyunca, gecesiyle gündüzüyle kardeşlerimizle birlikteyiz. Onları gerçekten çok seviyoruz. Onların mutluluğu hepimizin mutluluğu oldu. Yine onlarla farklı bir etkinlikte bir aradayız. 8’inci Uluslararası Dünya Barikat Film Ödülleri festivalinde onlarla birlikte film izleyerek program başladı. Şimdi de Taksim’deyiz. İnşallah buradan Taksim’e doğru birlikte yürüyeceğiz. Dikkat çekmek adına, toplumdaki duyarlılığın arttırılması adına bir etkinlik. Mutlaka engelli olmadan onları anlayabilmemiz gerekiyor” dedi.

“Hedefimiz; huzurlu toplum, mutlu yuva”

Tüm toplum bireylerinin de aynı duyarlılık ve aynı hassasiyette olması gerektiğini ifade eden Başkan Çağırıcı, “Toplumun huzuru ve mutluluğunu hedefliyorsak ki hedefimiz, huzurlu toplum mutlu yuva. Bireysel anlamdaki mutluluğu ve huzuru hedeflememiz gerekiyor. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, engellisiyle mutlu bir aile ile huzurlu bir toplumu oluşturabiliriz. Ben bu vesileyle herkesin her konuda yapabileceği çok şeyler olduğuna inanıyorum. Özellikle engelli kardeşlerimize acıma duygusuyla değil onların haklı olduğunu ve bizim ne kadar yaşama hakkımız ve özgürlüğümüz varsa aynı yaşama hakkının ve özgürlüğün de onların olduğunu bilerek çalışmamız gerekiyor. Tüm toplum bireylerinin de aynı duyarlılık ve aynı hassasiyette olması gerekiyor” dedi.

Festival, 2 Aralık Cumartesi günü Bağcılar Engelliler Sarayında gerçekleşecek film gösterimleriyle devam edecek. Programda Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt’ın konuşma ve duymasını sağladığı engelli çocuklardan oluşan koro Selçuk Ural’ın yönetiminde sahne alacak. Aynı gün Moda Tasarımcısı Sabiha Alakuş’un Osmanlı kadın sultanlarının giydikleri kostümlerden oluşan Osmanlı defilesi gerçekleşecek. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde engelli vatandaşların bisikletle geçişi ile devam edecek festival, 4 Aralık Pazartesi Günü Görme Engelli Milli Futbol Takımı (Futsal) ile Eski A Milli Takımının Efsane futbolcularının maçı ile renklenecek.

Festival 4 Aralık Pazartesi akşamı Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek Mümin Sarıkaya ve Çisem konseriyle son bulacak.