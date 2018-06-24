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24 Haziran 2018 12:04

Engelli ve hasta vatandaşlar oylarını evlerinde kullandı

Beyoğlu’nda engelli ve sağlık sorunları olan vatandaşlar, evlerine getirilen sandıkla oylarını kullandı.

Engelli ve hasta vatandaşlar oylarını evlerinde kullandı

24 Haziran 2018 12:04


Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, oy kullanacakları okullara akın etti. Sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan engelli ve hasta vatandaşlar için ise seçim sandığı evlerine getirildi. Beyoğlu’nda engelli ve hasta vatandaşlar, oylarını evlerinde kullandı. Görevlilerin yardımıyla oylarını kullanan vatandaşlar, daha sonra zarflarını sandığa attı.




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