Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, oy kullanacakları okullara akın etti. Sağlık sorunları nedeniyle dışarı çıkamayan engelli ve hasta vatandaşlar için ise seçim sandığı evlerine getirildi. Beyoğlu’nda engelli ve hasta vatandaşlar, oylarını evlerinde kullandı. Görevlilerin yardımıyla oylarını kullanan vatandaşlar, daha sonra zarflarını sandığa attı.